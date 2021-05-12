Bayram namazı kılınacak mı? Camilerde bayram namazı kılınacak mı? Diyanet açıkladı...

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YARIN BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI? DİYANET'TEN BAYRAM NAMAZI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA

13 Mayıs itibariyle idrak edecek olan Ramazan Bayramı için hazırlıklar başladı. Vatandaşlar yarın Ramazan Bayramı'nın ilk gününde bayram namazının camilerde kılınıp kılınmadığını araştırıyor.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI YANITLADI! Kanal 7'de yayımlanmakta olan "Prof. Dr. Mustafa Karataş'la Sahur Vakti" programına video konferans yoluyla katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kendisine sorulan "Bayram namazı kılınacak mı, var mı?" sorusuna cevap olarak hazırlıkların yapıldığını söyledi ve şöyle devam etti: " Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz.

Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var.

Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibarıyla düşünmüyorum, fevkalade bir durum olmazsa."

BAYRAMDA CAMİLER AÇIK MI? Yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ramazan ayında yürütmeyi sürdürdüğü din hizmetleriyle ilgili bilgi veren Erbaş, "Beş vakit ve cuma namazlarımızda camilerdeki irşat çalışmalarımız devam ediyor. Dijital ortamı çok iyi kullanmaya başladık.