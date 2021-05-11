Bayram Namazı kılınacak mı? Camilerde Bayram Namazı kılınıyor mu?

Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının son günleri içinde bulunurken, Müslüman vatandaşlarımız Bayram Namazı’nın camilerde kılınıp kılınmayacağını merak ediyor. Tam kapanma sürecinde sosyal mesafeyi azaltmak ve kalabalık gruplaşmaların önüne geçebilmek için önlemler alınmıştı. Peki, Müslümanlar için Bayram’da camilerde Bayram Namazı kılınabiliyor mu?

CAMİLERDE BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,

"Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibarıyla düşünmüyorum, fevkalade bir durum olmazsa."



