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Bayram Namazı kılınacak mı? Camilerde Bayram Namazı kılınıyor mu?

11.05.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Nisan’da başlayan tam kapanma süreci Ramazan Bayramı’nı da kapsayarak 17 Mayıs tarihinde son bulacak. Ramazan ayının son günlerine girdiğimiz şu günlerde ise birçok Müslüman vatandaşımız Bayram Namazı için araştırmalar yapmaya başladı. Geçtiğimiz yasaklarda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma namazının camide kılınmasının yasak olduğu açıklanmıştı. Peki Bayram Namazı’nda durum ne?

Bayram Namazı kılınacak mı? Camilerde Bayram Namazı kılınıyor mu?

Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının son günleri içinde bulunurken, Müslüman vatandaşlarımız Bayram Namazı’nın camilerde kılınıp kılınmayacağını merak ediyor. Tam kapanma sürecinde sosyal mesafeyi azaltmak ve kalabalık gruplaşmaların önüne geçebilmek için önlemler alınmıştı. Peki, Müslümanlar için Bayram’da camilerde Bayram Namazı kılınabiliyor mu?

CAMİLERDE BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıkladı.

teravih namaz

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,
"Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibarıyla düşünmüyorum, fevkalade bir durum olmazsa."

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