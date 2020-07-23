Bayram namazı kılınacak mı? Kurban Bayramı’nda camide namaz kılınacak mı? Bakan açıkladı!

Müslüman alemi, Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala bayram namazı kılınacak mı sorusuna yanıt arıyor. Kurban Bayramı’nda camide bayram namazı kılınacak mı diye merak edenler vatandaşlar, Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı dolayısıyla bayram namazı kılınamadığı için kafa karışıklığı yaşıyor. Bayramın ilk günü cemaat ile birlikte kılınan bayram namazının Müslüman alemi için önemi büyük. Peki, Kurban Bayramı’nda camide bayram namazı kılınacak mı?

Kurban bayramı namazı camilerde kılınacak mı?

Bu sene bayram namazı kılınacak mı sorusunun cevabı çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Kurban bayramı namazı kılınacak mı konusuyla gözler Diyanet İşleri Başkanlığına çevrildi. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığından henüz konuyla alakalı resmi bir açıklama gelmedi.

Kurban Bayramı’nda camide namaz kılınacak mı? Bakan açıkladı!

Diyanet İşleri Başkanlığından henüz Kurban Bayramı’nda bayram namazı kılınacak mı sorusuyla alakalı bir açıklama gelmezken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Bu sene bayram namazı var mı sorusuna yanıt olabilecek açıklamalar yapan Koca, bayram namazının açık alanda ve mesafe kurallarına dikkat edilerek kılınabileceğini belirtti.