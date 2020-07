Bayram namazı kılınacak mı? Kurban Bayramı’nda camide namaz kılınacak mı? Bakan açıkladı!

Bu yıl bayram namazı kılınacak mı sorusunun yanı sıra bayramla ilgili dikkat edilmesi gereken diğer kuralları da belirten Koca, bayram için memleketine gidecek olanlara trafik yoğunluğuna kalmadan yola çıkmalarını, taşıtların içinde kalabalık olmamalarını ve tüm tedbirlere uymalarını önerdi. Kurban Bayramı gereği et dağıtımı da olacağından Koca, et dağıtımı sırasında hijyene her zamankinden fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kurban Bayramı’nda bayramlaşma olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplu bayramlaşma yapılmaması gerektiğini dikkat çekerken kalabalık bayram yemeklerinin de düzenlenmemesi gerektiğini dile getirdi. Ziyaretlerin sınırlı tutulması ve bayramlaşmaların olabildiğince telefon ile yapılması gerektiğini belirtti.