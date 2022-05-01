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Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? 2022 Diyanet bayram namazı kılınışı ve anlatımı

01.05.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı, ilk defa bayram namazı kılacak veya unutmuş olan kişiler tarafından araştırılmaya başladı. Yarın tüm illerde sabah saatlerinde kılınacak olan bayram namazının kılınışı hakkında Diyanet İşleri Bakanlığı açıklama yaptı. Peki, bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? 2022 Diyanet bayram namazı kılınışı ve anlatımı.

Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? 2022 Diyanet bayram namazı kılınışı ve anlatımı

Bayram namazı kılınışı hakkında araştırmalar internet üzerinden sürmeye devam ediyor. Bu akşam son iftarın yapılmasıyla birlikte yarın sabah tüm Türkiye bayram namazı için bir araya gelecek. Bayram namazını ilk defa kılacak kişiler ise bayram namazının nasıl kılınacağı ve kaç rekat olduğunu merak ediyor. Peki, bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? 2022 Diyanet bayram namazı kılınışı ve anlatımı.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Birinci Rek'at:

Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir: Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

bayram namazı1

İkinci Rek'at:

İmam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır, sonra da secdeler yapılarak oturulur.

Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

bayram namazı2

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Ramazan ve Kurban Bayramları'nda kılınan bayram namazı 2 rekattan oluşuyor.

BAYRAM NAMAZINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

Ettehiyyat
Allahumme salli
Allahumme barik
Rabbena
Fatiha

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BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet'in yaptığı açıklamaya göre bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır. Cemaat olması kaydıyla bayram namazı evde veya camide de kılınabilir.

Bayram namazı saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 2022 bayram namazı saatleriBayram namazı saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 2022 bayram namazı saatleri


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Anahtar Kelimeler:
Bayram namazı
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