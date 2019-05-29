HABER

Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Tablo ve videolu anlatım!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 16:36 | Son Güncelleme

Vakit namazı olmadığı, Ramazan ve Kurban bayramlarında kılındığı için bayram namazı nasıl kılınır sorusu hemen her bayramda gündeme gelmektedir. İlk defa kılacaklar ya da nasıl kılındığını hatırlamak isteyenler bayram namazı için tablo halinde veya video anlatımlı rehber arıyorlar. Biz de sizin için hem kısaca hem tablolu hem de video olarak bayram namazı nasıl kılınır açıkladık.

Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Tablo ve videolu anlatım!

Bayramın başlangıcıdır bayram namazı. Vacip ibadetlerden biri olan bayram namazı Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı başında, ilk günün sabahında kılınır. Cemaatle kılındığı için bayram sabahı erkekler bayram namazını kılmak için yakınlarındaki bir camiye giderler. Peki bayram namazı nasıl kılınır? Her sene bayram vakti yaklaştığında bu soru gündeme gelir. Bizi de sizin için gerek detaylı, gerek kısaca gerekse de tablo halinde bayram namazı nasıl kılınır yazımızın devamında anlattık, bayram öncesi başvurabileceğiniz bir kaynak hazırladık.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farz olduğu kişilere Bayram namazı vacip olur. Bayramın başlangıcını işaret eden bu namazın özellikle kaç rekat olduğu merak edilir. Toplamda 2 rekat olan bayram namazının kılınışını sizin için bir tablo çerçevesinde madde madde anlattık. Bu adımları ve imamı takip ederek bayram namazını kılabilirsiniz.

TABLO HALİNDE VE KISACA BAYRAM NAMAZI KILINIŞI

1. REKAT
1. Niyet
2. Birinci tekbir alınır Eller bağlanır
3. Sübhaneke
4. İkinci tekbir Alınır Eller yana salınır
5. Üçüncü tekbir Alınır Eller yana salınır
6. Dördüncü tekbir Alınır Eller yana salınır
7. İmam Fatiha suresini okur
8. İmam Kuran'dan bir sure okur
9. Rüku
10. Secde
11. Ara oturma
12. Secde

İkinci rekat da benzer şekilde devam eder ve sonunda dualar okunrarak namaz bitirilir.

2. REKAT
1. Besmele
2. İmam Fatiha suresini okur
3. İmam Kuran'dan bir sure okur
4. Birinci tekbir alınır Eller yana salınır
5. İkinci tekbir Alınır Eller yana salınır
6. Üçüncü tekbir Alınır Eller yana salınır
7. Eller kalkmadan dördüncü tekbir alınır
8. Rüku
9. Secde
10. Ara oturma
11. Secde
12. Ettehiyyatü
13. Allahumme salli, Allahumme barik
14. Rabbena
15. Selam

Bayram namazının kılınışına dair detayları İlahiyat Fakültesi üyesi Hasan Gümüşoğlu’ndan da dinleyebilirsiniz.

DETAYLI ANLATIMLA BAYRAM NAMAZI KILINIŞI

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan ya da Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde olduğu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide olduğu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur. (Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler.)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) İmam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden (birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

BAYRAM NAMAZI ABDESTİ FARKLI MIDIR? ABDEST NASIL ALINIR?

Evet, bayram namazı vakit namazlarından farklıdır ancak bayram namazı abdesti diye ayrı bir abdest yoktur. Normal bir şekilde abdest alıp bayram namazını kılabilirsiniz. Hatırlatma olarak abdest nasıl kılınır onu da paylaşalım. İşte Diyanet’in anlatışına göre abdest alımı:

  1. Öncelikler niyet ve besmele ile abdeste başlanır.

2 İlk olarak eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır. Varsa deri üzerindeki hamur, boya, sakız gibi maddeler temizlenir. Parmaktaki yüzük de oynatılarak altında kalan kısım temizlenir.

  1. Misvak veya diş fırçası ile, bunlar yoksa sağ elin parmaklarıyla dişler temizlenir.

  2. Ardından sağ el ile üç defa ağza, üç defa da buruna su verilir.

  3. Üç kere yüz yıkanır.

  4. Dirsekle birlikte sağ kol üç defa, sonra aynı şekilde sol kol üç defa yıkanır.

  5. Sağ el ıslatılarak avuç ve parmakların içiyle başın üstü bir defa mesh edilir (ıslak ellin başa sürülmesi). Bu şekilde başın dörtte birini mesh etmek yeterli ise de iki elle başın tamamının mesh edilmesi Maliki mezhebine göre farz, diğer mezheplere göre sünnettir.

  6. Eller yine ıslatılarak başparmakla kulağın dışı, şahadet parmağı veya serçe parmakla içi mesh edildikten sonra her iki elin arkasıyla boyun mesh edilir.

  7. Önce sağ, sonra sol ayak, parmak uçlarından başlanarak topuk ve aşık kemikleri de dahil olmak üzere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına özen gösterilir.

BAYRAM NAMAZI TEK BAŞINA KILINIR MI?

Sene de iki defa Kurban ve Ramazan bayramında kılınan bu namaz vacip bir namaz olarak cemaatle kılınır. Birliğin, beraberliğin teşvik edildiği bayram da namazın cemaatle beraber kılınması da önemlidir.

BAYRAM NAMAZI HUTBESİNİ DİNLEMEK ŞART MIDIR?

Namazın hemen ardından camiden ayrılmak isteyenler bayram hutbesinin dinlemenin şart olup olmadığını merak ediyorlar. Bayram namazı hutbesi, Cuma namazı hutbesinden farklı olarak namaz kılındıktan sonra okunur. Bayram namazı hutbesi aynı zamanda sünnettir. Sadece hutbe, Cuma namazında sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yani dinlenmesi şart değildir.

Bunu yapan yandı! Artık o da terörizmin finansmanı sayılacak! Bunu yapan yandı! Artık o da terörizmin finansmanı sayılacak!
Suriyelilerin bayram yolculuğu! Sınır kapılarına akın ettilerSuriyelilerin bayram yolculuğu! Sınır kapılarına akın ettiler
Gazi Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi’nden anlamlı sergiGazi Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi’nden anlamlı sergi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayram namazı Bayram namazı nasıl kılınır? bayram namazı kaç rekattır

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Yeni banka kuruldu

Yeni banka kuruldu

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Yeni askerlik düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Yeni askerlik düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vapurdan atlayan adamı can simidiyle kurtardı

Kadıköy-Eminönü vapurunda şoke eden olay

Suriyelilerin bayram yolculuğu! Sınır kapılarına akın ettiler

Suriyelilerin bayram yolculuğu! Sınır kapılarına akın ettiler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'Pençe Harekatı' açıklaması

'Pençe Harekatı' ile ilgili önemli mesaj

Kayıp lise öğrencisi Murat Gündüç'ten acı haber!

Kayıp lise öğrencisinden acı haber!

Adana'da yayaya öncelik vermeyen sürücü, yaya geçicinden yürütüldü

Yer: Adana! Empati yürüyüşü

Kadri Gürsel, cezaevine götürüldü

Kadri Gürsel, cezaevine götürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.