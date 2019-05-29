Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Tablo ve videolu anlatım!

Bayramın başlangıcıdır bayram namazı. Vacip ibadetlerden biri olan bayram namazı Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı başında, ilk günün sabahında kılınır. Cemaatle kılındığı için bayram sabahı erkekler bayram namazını kılmak için yakınlarındaki bir camiye giderler. Peki bayram namazı nasıl kılınır? Her sene bayram vakti yaklaştığında bu soru gündeme gelir. Bizi de sizin için gerek detaylı, gerek kısaca gerekse de tablo halinde bayram namazı nasıl kılınır yazımızın devamında anlattık, bayram öncesi başvurabileceğiniz bir kaynak hazırladık.
Cuma namazının farz olduğu kişilere Bayram namazı vacip olur. Bayramın başlangıcını işaret eden bu namazın özellikle kaç rekat olduğu merak edilir. Toplamda 2 rekat olan bayram namazının kılınışını sizin için bir tablo çerçevesinde madde madde anlattık. Bu adımları ve imamı takip ederek bayram namazını kılabilirsiniz.
|1. REKAT
|1.
|Niyet
|2.
|Birinci tekbir alınır
|Eller bağlanır
|3.
|Sübhaneke
|4.
|İkinci tekbir Alınır
|Eller yana salınır
|5.
|Üçüncü tekbir Alınır
|Eller yana salınır
|6.
|Dördüncü tekbir Alınır
|Eller yana salınır
|7.
|İmam Fatiha suresini okur
|8.
|İmam Kuran'dan bir sure okur
|9.
|Rüku
|10.
|Secde
|11.
|Ara oturma
|12.
|Secde
İkinci rekat da benzer şekilde devam eder ve sonunda dualar okunrarak namaz bitirilir.
|2. REKAT
|1.
|Besmele
|2.
|İmam Fatiha suresini okur
|3.
|İmam Kuran'dan bir sure okur
|4.
|Birinci tekbir alınır
|Eller yana salınır
|5.
|İkinci tekbir Alınır
|Eller yana salınır
|6.
|Üçüncü tekbir Alınır
|Eller yana salınır
|7.
|Eller kalkmadan dördüncü tekbir alınır
|8.
|Rüku
|9.
|Secde
|10.
|Ara oturma
|11.
|Secde
|12.
|Ettehiyyatü
|13.
|Allahumme salli, Allahumme barik
|14.
|Rabbena
|15.
|Selam
Bayram namazının kılınışına dair detayları İlahiyat Fakültesi üyesi Hasan Gümüşoğlu’ndan da dinleyebilirsiniz.
Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:
1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan ya da Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.
2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.
3) Hem imam hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:
Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde olduğu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.
İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide olduğu kadar durulur.
Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.
4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur. (Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler.)
5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.
Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:
6) İmam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden (birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır sonra da secdeler yapılarak oturulur.
7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.
Evet, bayram namazı vakit namazlarından farklıdır ancak bayram namazı abdesti diye ayrı bir abdest yoktur. Normal bir şekilde abdest alıp bayram namazını kılabilirsiniz. Hatırlatma olarak abdest nasıl kılınır onu da paylaşalım. İşte Diyanet’in anlatışına göre abdest alımı:
2 İlk olarak eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır. Varsa deri üzerindeki hamur, boya, sakız gibi maddeler temizlenir. Parmaktaki yüzük de oynatılarak altında kalan kısım temizlenir.
Misvak veya diş fırçası ile, bunlar yoksa sağ elin parmaklarıyla dişler temizlenir.
Ardından sağ el ile üç defa ağza, üç defa da buruna su verilir.
Üç kere yüz yıkanır.
Dirsekle birlikte sağ kol üç defa, sonra aynı şekilde sol kol üç defa yıkanır.
Sağ el ıslatılarak avuç ve parmakların içiyle başın üstü bir defa mesh edilir (ıslak ellin başa sürülmesi). Bu şekilde başın dörtte birini mesh etmek yeterli ise de iki elle başın tamamının mesh edilmesi Maliki mezhebine göre farz, diğer mezheplere göre sünnettir.
Eller yine ıslatılarak başparmakla kulağın dışı, şahadet parmağı veya serçe parmakla içi mesh edildikten sonra her iki elin arkasıyla boyun mesh edilir.
Sene de iki defa Kurban ve Ramazan bayramında kılınan bu namaz vacip bir namaz olarak cemaatle kılınır. Birliğin, beraberliğin teşvik edildiği bayram da namazın cemaatle beraber kılınması da önemlidir.
Namazın hemen ardından camiden ayrılmak isteyenler bayram hutbesinin dinlemenin şart olup olmadığını merak ediyorlar. Bayram namazı hutbesi, Cuma namazı hutbesinden farklı olarak namaz kılındıktan sonra okunur. Bayram namazı hutbesi aynı zamanda sünnettir. Sadece hutbe, Cuma namazında sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yani dinlenmesi şart değildir.
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