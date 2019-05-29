Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Tablo ve videolu anlatım!

Bayramın başlangıcıdır bayram namazı. Vacip ibadetlerden biri olan bayram namazı Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı başında, ilk günün sabahında kılınır. Cemaatle kılındığı için bayram sabahı erkekler bayram namazını kılmak için yakınlarındaki bir camiye giderler. Peki bayram namazı nasıl kılınır? Her sene bayram vakti yaklaştığında bu soru gündeme gelir. Bizi de sizin için gerek detaylı, gerek kısaca gerekse de tablo halinde bayram namazı nasıl kılınır yazımızın devamında anlattık, bayram öncesi başvurabileceğiniz bir kaynak hazırladık. BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? KAÇ REKATTIR? Cuma namazının farz olduğu kişilere Bayram namazı vacip olur. Bayramın başlangıcını işaret eden bu namazın özellikle kaç rekat olduğu merak edilir. Toplamda 2 rekat olan bayram namazının kılınışını sizin için bir tablo çerçevesinde madde madde anlattık. Bu adımları ve imamı takip ederek bayram namazını kılabilirsiniz. TABLO HALİNDE VE KISACA BAYRAM NAMAZI KILINIŞI 1. REKAT 1. Niyet 2. Birinci tekbir alınır Eller bağlanır 3. Sübhaneke 4. İkinci tekbir Alınır Eller yana salınır 5. Üçüncü tekbir Alınır Eller yana salınır 6. Dördüncü tekbir Alınır Eller yana salınır 7. İmam Fatiha suresini okur 8. İmam Kuran'dan bir sure okur 9. Rüku 10. Secde 11. Ara oturma 12. Secde İkinci rekat da benzer şekilde devam eder ve sonunda dualar okunrarak namaz bitirilir. 2. REKAT 1. Besmele 2. İmam Fatiha suresini okur 3. İmam Kuran'dan bir sure okur 4. Birinci tekbir alınır Eller yana salınır 5. İkinci tekbir Alınır Eller yana salınır 6. Üçüncü tekbir Alınır Eller yana salınır 7. Eller kalkmadan dördüncü tekbir alınır 8. Rüku 9. Secde 10. Ara oturma 11. Secde 12. Ettehiyyatü 13. Allahumme salli, Allahumme barik 14. Rabbena 15. Selam Bayram namazının kılınışına dair detayları İlahiyat Fakültesi üyesi Hasan Gümüşoğlu’ndan da dinleyebilirsiniz.

DETAYLI ANLATIMLA BAYRAM NAMAZI KILINIŞI Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at: 1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan ya da Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder. 2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar. 3) Hem imam hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir: Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde olduğu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur. İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide olduğu kadar durulur. Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır. 4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur. (Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler.)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır. Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at: 6) İmam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden (birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır sonra da secdeler yapılarak oturulur. 7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir. BAYRAM NAMAZI ABDESTİ FARKLI MIDIR? ABDEST NASIL ALINIR? Evet, bayram namazı vakit namazlarından farklıdır ancak bayram namazı abdesti diye ayrı bir abdest yoktur. Normal bir şekilde abdest alıp bayram namazını kılabilirsiniz. Hatırlatma olarak abdest nasıl kılınır onu da paylaşalım. İşte Diyanet’in anlatışına göre abdest alımı: Öncelikler niyet ve besmele ile abdeste başlanır. 2 İlk olarak eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır. Varsa deri üzerindeki hamur, boya, sakız gibi maddeler temizlenir. Parmaktaki yüzük de oynatılarak altında kalan kısım temizlenir.