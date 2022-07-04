HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bayram namazı nasıl kılınır? Kurban Bayramı namazı kaç rekat? İşte Diyanet bayram namazı kılınışı

Bayram namazı nasıl kılınır? Kurban Bayramı namazı kaç rekat? İşte Diyanet bayram namazı kılınışı

04.07.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram namazı nasıl kılınır sorusu, ilk defa bayram namazı kılacak olan veya unutan birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. 9 Temmuz Cumartesi günü tüm illerde kılınacak olan Kurban Bayramı namazı öncesinde, bayram namazı kılınışıyla ilgili bilgiler aranıyor. Birçok kişi, 'Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat?' şeklinde internet üzerinden arama yapıyor. Peki, bayram namazı nasıl kılınır? Kurban Bayramı namazı kaç rekat? İşte Diyanet bayram namazı kılınışı.

Bayram namazı nasıl kılınır? Kurban Bayramı namazı kaç rekat? İşte Diyanet bayram namazı kılınışı

Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat sorusu birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Yıl da iki kez kılınan bayram namazlarının kılınışı birçok kişi tarafından unutulabiliyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, 'Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat?' sorularına binlerce vatandaş yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgiler sonrasında bayram namazı kılınışı açıklandı. Peki, bayram namazı nasıl kılınır? Kurban Bayramı namazı kaç rekat? İşte Diyanet bayram namazı kılınışı.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Kurban Bayramı öncesinde bayram namazı kılacak olan birçok kişi, bayram namazının rekat sayısını öğrenmek istiyor. Bayram namazı 2 rekatlık bir namazdır ve cemaatle birlikte kılınır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Görevden alınabilirim' demişti! Flaş açıklama'Görevden alınabilirim' demişti! Flaş açıklama
İsveç'ten Türkiye açıklaması! Tüm dünyanın konuştuğu anlaşmayla ilgili dikkat çeken sözlerİsveç'ten Türkiye açıklaması! Tüm dünyanın konuştuğu anlaşmayla ilgili dikkat çeken sözler
Koyun sürüsüne pusu kuran kurtlar kamerada! İşte heyecan dolu o anlarKoyun sürüsüne pusu kuran kurtlar kamerada! İşte heyecan dolu o anlar
Anahtar Kelimeler:
Bayram namazı bayram namazı kaç rekat bayram namazı nasıl kılınır kurban bayramı namazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

İmamoğlu'ndan çarpıcı 'Erdoğan' açıklaması! 'Görevden alınabilirim'

İmamoğlu'ndan çarpıcı 'Erdoğan' açıklaması! 'Görevden alınabilirim'

Sokak ortasında saç saça baş başa kavga! Yoldan geçenler şaşkına çevirdi

Sokak ortasında saç saça baş başa kavga! Yoldan geçenler şaşkına çevirdi

Taksim'de dilencilik yaparken yakalandı, uyruğu şaşkına çevirdi

Taksim'de dilencilik yaparken yakalandı, uyruğu şaşkına çevirdi

Ümit Özdağ'ın 'iç savaş çıkacak' iddiasına sert tepki

Ümit Özdağ'ın 'iç savaş çıkacak' iddiasına sert tepki

İlginizi Çekebilir

Tatlı sulardan tuzlu sulara! Okyanusta seks deneyimini anlattı

Tatlı sulardan tuzlu sulara! Okyanusta seks deneyimini anlattı

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.