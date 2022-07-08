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Bayram namazı saat kaçta? 2022 Bursa, Adana ve Gaziantep Kurban Bayramı namazı saati!

08.07.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa, Adana, Gaziantep bayram namazı saatleri ve birçok ilin namaz saatleri araştırılmaya devam ediyor. Kurban Bayramı’nın birinci günü yaklaşırken, vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. 9 Temmuz sabahı camiye gidecek olan Bursa, Adana ve Gaziantep illerinde yaşayanlar namaz saat bilgisini öğrenmeye çalışıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın il il açıkladığı namaz saati bilgisinde bu illerde belli oldu. Peki 2022 Diyanet’e göre Bursa, Adana ve Gaziantep Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

Bayram namazı saat kaçta? 2022 Bursa, Adana ve Gaziantep Kurban Bayramı namazı saati!

Bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusunun yanıtı, Bursa, Adana ve Gaziantep illerinde ikamet eden birçok kişi sorgulamaya başladı. 2022 yılında Kurban Bayramı, 9 Temmuz Cumartesi günü itibariyle başlayacak. Her ilden birçok vatandaş da oturdukları şehirlerde bayram namazı saatini merak ediyor, Diyanet tarafından açıklanan tüm illerin 2022 bayram namazı saatlerini sorguluyor. Peki, bayram namazı saat kaçta? İşte 2022 Diyanet’e göre Bursa, Adana ve Gaziantep Kurban Bayramı namazı saati…

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Kurban Bayramı namaz saatleri sonrasında, Bursa, Adana ve Gaziantep'te bayram namazının saat kaçta kılınacağı belli oldu. Buna göre;

Bursa'da bayram namazı sabah saat 06:17, Adana'da 06.00 ve Balıkesir'de ise 06.23'de kılınacak.

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

Diyanet İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 18 Mart 2022 Cuma

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Kurban Bayramı öncesinde bayram namazı kılacak olan birçok kişi, bayram namazının rekat sayısını öğrenmek istiyor. Bayram namazı 2 rekatlık bir namazdır.

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BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşeri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır. Cemaat olması kaydıyla bayram namazı evde veya camide de kılınabilir.

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