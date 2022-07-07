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Bayram namazı saat kaçta? 2022 Diyanet Bilecik, Bingöl ve Bitlis Kurban Bayramı namazı saati

07.07.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram namazı saat kaçta sorusunun yanıtı; Bilecik, Bingöl ve Bitlis'te yaşayan binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. 2022 Kurban Bayramı namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il paylaşıldı. Bilecik, Bingöl ve Bitlis bayram namazı saatleri ise bu şehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, bayram namazı saat kaçta? İşte 2022 Diyanet'e göre Bilecik, Bingöl ve Bitlis Kurban Bayramı namazı saat bilgisi...

Bayram namazı saat kaçta? 2022 Diyanet Bilecik, Bingöl ve Bitlis Kurban Bayramı namazı saati

Bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusunun yanıtı, Bilecik, Bingöl ve Bitlis'te yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. 2022 Kurban Bayramı namazı bu yıl 9 Temmuz Cumartesi günü kılınacak. Oturdukları şehirlerde bayram namazı saatini merak eden birçok kişi ise, Diyanet tarafından açıklanan tüm illerin 2022 bayram namazı saatlerini sorguluyor. Peki, bayram namazı saat kaçta? İşte 2022 Diyanet'e göre Bilecik, Bingöl ve Bitlis Kurban Bayramı namazı saati...

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BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Kurban Bayramı namaz saatleri sonrasında, Bilecik, Bingöl ve Bitlis'te bayram namazının saat kaçta kılınacağı belli oldu. Buna göre;

Bilecik'te bayram namazı sabah saat 06.14, Bingöl'de 05.35 ve Bitlis'te ise 05.29'da kılınacak.

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

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BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Kurban Bayramı öncesinde bayram namazı kılacak olan birçok kişi, bayram namazının rekat sayısını öğrenmek istiyor. Bayram namazı 2 rekatlık bir namazdır.

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BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşeri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır. Cemaat olması kaydıyla bayram namazı evde veya camide de kılınabilir.

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