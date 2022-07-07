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Bayram namazı saat kaçta? 2022 Diyanet'e göre Yalova, Yozgat ve Zonguldak Kurban Bayramı namazı saatleri

07.07.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusunun yanıtı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Kurban Bayramı namazı saatleriyle birlikte belli oldu. Bayram namazıyla birlikte dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, 'Bayram namazı saat kaçta?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, bayram namazı saat kaçta? İşte 2022 Diyanet'e göre Yalova, Yozgat ve Zonguldak Kurban Bayramı namazı saatleri.

Bayram namazı saat kaçta? 2022 Diyanet'e göre Yalova, Yozgat ve Zonguldak Kurban Bayramı namazı saatleri

Bayram namazı saat kaçta sorusunun yanıtı, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta yaşayan binlerce kişi tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. 2022 Kurban Bayramı için kısa bir zaman kala, bayram namazı saatlerini öğrenip dini vazifelerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, Diyanet tarafından paylaşılan bayram namazı saatlerine göz atıyor. Peki, bayram namazı saat kaçta? İşte 2022 Diyanet'e göre Yalova, Yozgat ve Zonguldak Kurban Bayramı namazı saatleri.

YALOVA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Yalova'da bayram namazı saat kaçta kılınacağı, Diyanet tarafından açıklandı. Yalova'da bayram namazı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 06.15'te kılınacak.

YOZGAT'TA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Yozgat bayram namazı saatleri, bu ilde ikamet eden vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Diyanet bayram namazı saatlerini açıkladı. Buna göre Yozgat'ta bayram namazı sabah saat 05.55'de kılınacak.

ZONGULDAK'TA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Zonguldak bayram namazı saatleri, 2022 Kurban Bayramı namazı saatlerinin açıklanmasıyla belli oldu. Zonguldak'ta bayram namazı sabah saat 06.03'te kılınacak.

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