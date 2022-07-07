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Bayram namazı saat kaçta? 2022 Diyanet Hatay, Iğdır ve Isparta Kurban Bayramı namazı saati bilgisi

07.07.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram namazı saatleri, Hatay, Iğdır ve Isparta'da yaşayan binlerce vatandaşın merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. 2022 Kurban Bayramı öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il bayram namazı saatleri sonrasında, Hatay, Iğdır ve Isparta'nın bayram namazı saatleri belli oldu. Peki, bayram namazı saat kaçta? 2022 Diyanet Hatay, Iğdır ve Isparta Kurban Bayramı namazı saati bilgisi.

Bayram namazı saat kaçta? 2022 Diyanet Hatay, Iğdır ve Isparta Kurban Bayramı namazı saati bilgisi

Hatay, Iğdır ve Isparta'da yaşayan binlerce vatandaş bayram namazı saati kaçta sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 bayram namazı saatleri sonrasında tüm illerin Kurban Bayramı namazı saatleri açıklandı. Peki, bayram namazı saat kaçta? 2022 Diyanet Hatay, Iğdır ve Isparta Kurban Bayramı namazı saati bilgisi.

HATAY, IĞDIR VE ISPARTA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Kurban Bayramı namaz saatleri sonrasında, Hatay, Iğdır ve Isparta'da bayram namazının saat kaçta kılınacağı belli oldu. Buna göre;

Hatay'da bayram namazı sabah saat 05.58, Iğdır'da 05.18 ve Isparta'da ise 06.17'de kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

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