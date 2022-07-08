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Bayram namazı saat kaçta? Bursa, Adana ve Gaziantep Kurban Bayramı namazı saatleri 2022 Diyanet!

08.07.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa, Adana ve Gaziantep bayram namazı saat bilgisi Diyanet tarafından yapılan paylaşımla belli oldu. Kurban Bayramı’na az bir zaman kala, bayramın birinci günü namaz kılacak olan Müslüman vatandaşlar da internetten araştırmalarına hız verdi. Birçok kişi Google arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Peki Bursa, Adana ve Gaziantep bayram namazı saat kaçta? 2022 Diyanet Bursa, Adana ve Gaziantep Kurban Bayramı namazı saat bilgisi...

Bayram namazı saat kaçta? Bursa, Adana ve Gaziantep Kurban Bayramı namazı saatleri 2022 Diyanet!

Kurban Bayramı’na çok az bir zaman kaldı ve birçok kişi Kurban Bayramı sabahında camilere akın edip bayram namazın kılacaklar. Bayram namazını kılmak isteyenler namaz saatlerini önceden öğrenmek için internet üzerinden araştırmalar yapıyor. Diyanet, 9 Temmuz Cumartesi günü için bayram namazı saatleri bilgisini her il için verdi. İşte Diyanet Bursa, Adana ve Gaziantep bayram namazı saati 2022!

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Kurban Bayramı namaz saatleri sonrasında, Bursa, Adana ve Gaziantep'te bayram namazının saat kaçta kılınacağı belli oldu. Buna göre;

Bursa'da bayram namazı sabah saat 06:17, Adana'da 06.00 ve Gaziantep'te 05.51'de kılınacak.

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

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BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Kurban Bayramı öncesinde bayram namazı kılacak olan birçok kişi, bayram namazının rekat sayısını öğrenmek istiyor. Bayram namazı 2 rekatlık bir namazdır.

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BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşeri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır. Cemaat olması kaydıyla bayram namazı evde veya camide de kılınabilir.

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