Bayram namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Kurban Bayramı namaz takvimi sonrasında belli oldu. Diyarbakır, Düzce ve Edirne'de ikamet eden vatandaşlar kendi şehirlerindeki bayram namazı saatlerini internet üzerinden sorguluyor. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2022 Diyanet'e göre Diyarbakır, Düzce ve Edirne bayram namazı saatleri.

DİYARBAKIR'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyarbakır'da bayram namazının saat kaçta kılınacağı Diyanet tarafından açıklanan 2022 Kurban Bayramı namaz saatleri sonrasında belli oldu. Diyarbakır bayram namazı 9 Temmuz Cumartesi günü saat sabah 05.38'de kılınacak.

DÜZCE'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet tarafından yayımlanan bayram namazı saatleri sonrasında Düzce'de bayram namazının saati belli oldu. Düzce'de bayram namazı sabah saat 06.07'de kılınmaya başlayacak.

EDİRNE'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Edirne'de bayram namazının saat kaçta kılınacağı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2022 Kurban Bayramı namazı takvimi sonrası belli oldu. Edirne'de bayram namazı sabah saat 06.23'te kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

