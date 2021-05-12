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Bayram namazı saatleri | Trabzon, Erzurum, Konya’da Bayram namazı kaçta?

12.05.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 Bayram Namazı saatleri geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Miladi takvime göre 13 Nisan tarihinde başlayan Ramazan ayı, 12 Mayıs tarihinde son buluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Ramazan ayının son gününde Müslümanlar için Bayram Namazı saatlerini paylaştı. Bayram Namazı kılmak isteyen vatandaşlar ise saatleri araştırmaya başladı. Peki Trabzon, Erzurum ve Konya Bayram Namazı saatleri kaçta?

Bayram namazı saatleri | Trabzon, Erzurum, Konya’da Bayram namazı kaçta?

11 aydan daha hayırlı ay olarak adlandırılan Ramazan ayının son haftasına girerken, Bayram Namazı kılmak isteyen birçok Müslüman, namaz saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan Bayramı’nın ilk günü için namaz saatlerini paylaştı. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı Trabzon, Erzurum ve Konya için Ramazan Bayramı namaz saatleri…

trabzon

TRABZON’DA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, Trabzon için Bayram Namazı saati: 05:39 olarak açıklandı.

erzurum

ERZURUM İÇİN BAYRAM NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, Erzurum için Bayram Namazı saati: 05:35 olarak açıklandı.

konya

KONYA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, Konya için Bayram Namazı saati: 06:14 olarak açıklandı.


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