Bayram namazı saatleri | Trabzon, Erzurum ve Konya’da Bayram Namazı saat kaçta?

11 aydan daha hayırlı ay olarak adlandırılan Ramazan ayının son haftasına girerken, Bayram Namazı kılmak isteyen birçok Müslüman, namaz saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan Bayramı’nın ilk günü için namaz saatlerini paylaştı. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı Trabzon, Erzurum ve Konya için Ramazan Bayramı namaz saatleri…

TRABZON’DA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, Trabzon için Bayram Namazı saati: 05:39 olarak açıklandı.

ERZURUM İÇİN BAYRAM NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, Erzurum için Bayram Namazı saati: 05:35 olarak açıklandı.

KONYA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, Konya için Bayram Namazı saati: 06:14 olarak açıklandı.



