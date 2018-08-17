Bayram Namazı Saatleri ve Kurban Bayramı mesajları

Kurban bayramı için sadece birkaç gün kaldı. 20 Ağustos Pazartesi arife gününden sonra 21 Ağustos Salı günü bayramın 1. günü Türkiye’nin tüm illerinde bayram namazı için camiler dolacak. Peki bayram namazı saat kaçta? Haberimizde il il bayram namazı saatleri listesinin yanı sıra bayram sabahı sevdikleriniz ve yakınlarınızla iyi dileklerinizi, bayram tebriklerinizi ve dualarınızı paylaşabilmeniz için en güzel Kurban bayramı mesajlarını derledik.
Türkiye’nin doğusundan batısına yaşanan saat farkı nedeniyle ilden ile bayram namazı saati değişiyor. Diyanetin yayımlamış olduğu bayram namazı saatlerini sizin için bir araya getirdik ve il il sıraladık. İşte Türkiye’nin tüm illeri için bayram namazı vakitleri...
|ŞEHİR
|KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ
|Adana
|06:39
|Adıyaman
|06:27
|Afyonkarahisar
|06:57
|Ağrı
|06:06
|Aksaray
|06:43
|Amasya
|06:33
|Ankara
|06:46
|Antalya
|06:58
|Ardahan
|06:05
|Artvin
|06:09
|Aydın
|07:08
|Balıkesir
|07:06
|Bartın
|06:46
|Batman
|06:15
|Bayburt
|06:16
|Bilecik
|06:57
|Bingöl
|06:17
|Bitlis
|06:11
|Bolu
|06:50
|Burdur
|06:59
|Bursa
|07:01
|Çanakkale
|07:12
|Çankırı
|06:42
|Çorum
|06:37
|Denizli
|07:03
|Diyarbakır
|06:19
|Düzce
|06:52
|Edirne
|07:09
|Elazığ
|06:22
|Erzincan
|06:20
|Erzurum
|06:12
|Eskişehir
|06:56
|Gaziantep
|06:31
|Giresun
|06:23
|Gümüşhane
|06:19
|Hakkari
|06:05
|Hatay
|06:37
|Iğdır
|06:01
|Isparta
|06:58
|İstanbul
|07:00
|İzmir
|07:11
|Kahramanmaraş
|06:32
|Karabük
|06:46
|Karaman
|06:48
|Kars
|06:04
|Kastamonu
|06:41
|Kayseri
|06:37
|Kilis
|06:32
|Kırıkkale
|06:44
|Kırklareli
|07:07
|Kırşehir
|06:42
|Kocaeli
|06:57
|Konya
|06:50
|Kütahya
|06:58
|Malatya
|06:26
|Manisa
|07:09
|Mardin
|06:17
|Mersin
|06:42
|Muğla
|07:07
|Muş
|06:13
|Nevşehir
|06:40
|Niğde
|06:41
|Ordu
|06:25
|Osmaniye
|06:36
|Rize
|06:14
|Sakarya
|06:55
|Samsun
|06:31
|Şanlıurfa
|06:25
|Siirt
|06:12
|Sinop
|06:35
|Şırnak
|06:10
|Sivas
|06:30
|Tekirdağ
|07:06
|Tokat
|06:31
|Trabzon
|06:18
|Tunceli
|06:20
|Uşak
|07:01
|Van
|06:05
|Yalova
|07:00
|Yozgat
|06:38
|Zonguldak
|06:49
Cep telefonları ile tebrik mesajları göndermek bayramların, özel günlerin bir geleneği haline geldi. Bu Kurban Bayramı da pek çok kişi gerek SMS veya Whatsapp mesajı olarak direkt yakınlarına ve sevdiklerine gerekse de Twitter, Facebook, Instagtram, Pinterest, Snapchat gibi sosyal medya platformlarından çevrelerine bayram mesajları gönderiyorlar. Biz de hem tebriklerinizi hem de iyi dilekleriniz ile dualarınızı paylaşabilmeniz için en güzel bayram mesajlarından oluşan bir liste derledik...
Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Kurban Bayramın kutlu olsun…
Kurban Bayramınız kutlu, yüreğiniz umutlu, umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katlı, sofranız tatlı, mekânınız tahtlı, ömrünüz bahtlı olsun…
Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah’a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nura dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Bayramın Kutlu Olsun.
Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!
Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…
Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu Bayramlar...
Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız bereketli olsun!
Adaletin terazisi, varlığın yaratıcısı, merhametin tek göstergesi olan yüce yaratan Allah, hayırlı dualarda bulunan müminlerinin dualarını kabul eder, bu hayırlı bayramda da dualarımız yüce Allah"a. Mübarek Kurban Bayramınız hayırlara vesile olur inşallah.
Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yinede mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara...
Kurban Bayramınız kutlu, yüreğiniz umutlu, umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katlı, sofranız tatlı, mekânınız tahtlı, ömrünüz bahtlı, yuvanız bereketli olsun...
Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun! Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.
Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…
Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu Bayramlar...
Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
Sevinç ve huzur dolu bir umutla geldi Kurban Bayramı, bu güzel ayın mübarek bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin, bütün Müslümanlara hayırlı Kurban Bayramı diliyorum.
Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.
En delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Kurban Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun.
Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.
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