Bayram Namazı Saatleri ve Kurban Bayramı mesajları

Kurban bayramı için sadece birkaç gün kaldı. 20 Ağustos Pazartesi arife gününden sonra 21 Ağustos Salı günü bayramın 1. günü Türkiye’nin tüm illerinde bayram namazı için camiler dolacak. Peki bayram namazı saat kaçta? Haberimizde il il bayram namazı saatleri listesinin yanı sıra bayram sabahı sevdikleriniz ve yakınlarınızla iyi dileklerinizi, bayram tebriklerinizi ve dualarınızı paylaşabilmeniz için en güzel Kurban bayramı mesajlarını derledik.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Türkiye’nin doğusundan batısına yaşanan saat farkı nedeniyle ilden ile bayram namazı saati değişiyor. Diyanetin yayımlamış olduğu bayram namazı saatlerini sizin için bir araya getirdik ve il il sıraladık. İşte Türkiye’nin tüm illeri için bayram namazı vakitleri...

ŞEHİR KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ Adana 06:39 Adıyaman 06:27 Afyonkarahisar 06:57 Ağrı 06:06 Aksaray 06:43 Amasya 06:33 Ankara 06:46 Antalya 06:58 Ardahan 06:05 Artvin 06:09 Aydın 07:08 Balıkesir 07:06 Bartın 06:46 Batman 06:15 Bayburt 06:16 Bilecik 06:57 Bingöl 06:17 Bitlis 06:11 Bolu 06:50 Burdur 06:59 Bursa 07:01 Çanakkale 07:12 Çankırı 06:42 Çorum 06:37 Denizli 07:03 Diyarbakır 06:19 Düzce 06:52 Edirne 07:09 Elazığ 06:22 Erzincan 06:20 Erzurum 06:12 Eskişehir 06:56 Gaziantep 06:31 Giresun 06:23 Gümüşhane 06:19 Hakkari 06:05 Hatay 06:37 Iğdır 06:01 Isparta 06:58 İstanbul 07:00 İzmir 07:11 Kahramanmaraş 06:32 Karabük 06:46 Karaman 06:48 Kars 06:04 Kastamonu 06:41 Kayseri 06:37 Kilis 06:32 Kırıkkale 06:44 Kırklareli 07:07 Kırşehir 06:42 Kocaeli 06:57 Konya 06:50 Kütahya 06:58 Malatya 06:26 Manisa 07:09 Mardin 06:17 Mersin 06:42 Muğla 07:07 Muş 06:13 Nevşehir 06:40 Niğde 06:41 Ordu 06:25 Osmaniye 06:36 Rize 06:14 Sakarya 06:55 Samsun 06:31 Şanlıurfa 06:25 Siirt 06:12 Sinop 06:35 Şırnak 06:10 Sivas 06:30 Tekirdağ 07:06 Tokat 06:31 Trabzon 06:18 Tunceli 06:20 Uşak 07:01 Van 06:05 Yalova 07:00 Yozgat 06:38 Zonguldak 06:49

BAYRAM NAMAZI MESAJLARI

Cep telefonları ile tebrik mesajları göndermek bayramların, özel günlerin bir geleneği haline geldi. Bu Kurban Bayramı da pek çok kişi gerek SMS veya Whatsapp mesajı olarak direkt yakınlarına ve sevdiklerine gerekse de Twitter, Facebook, Instagtram, Pinterest, Snapchat gibi sosyal medya platformlarından çevrelerine bayram mesajları gönderiyorlar. Biz de hem tebriklerinizi hem de iyi dilekleriniz ile dualarınızı paylaşabilmeniz için en güzel bayram mesajlarından oluşan bir liste derledik...