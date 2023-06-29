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Bayram namazına gelmeyenlere “sulu” şaka

Mynet Haber

Mynet Haber

26 dakika önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Munduşlar köyü muhtarının, bayram namazına gelemeyenlere yaptığı “sulu şaka” görenleri kahkahaya boğdu. Buz gibi suya girmek istemeyip kaçanların yakalanma anları renkli görüntüler oluşturdu.

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