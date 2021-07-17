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BAYRAM ÖNCE GÖNÜLLERE GELİR.

17.07.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı, birlik ve beraberliğin, iyiliğin ve paylaşmanın pekiştiği zamanlardır ..işte o nedenle Bayram önce gönüllere gelir.

BAYRAM ÖNCE GÖNÜLLERE GELİR.

Cargill Türkiye olarak üretim tesislerimiz ve merkez ofislerimizdeki 650 çalışma arkadaşımız, işlediğimiz yerli mahsulü üreten binlerce çiftçi dostumuz ve üretiminin her safhasında hizmet sunduğumuz binlerce gıda çalışanı paydaşımız ile büyük bir aileyiz.
60 yıldır Türkiye’de gıda, endüstriyel & biyoendüstriyel ürünler ve hayvan besleme alanlarındaki geniş ara mamül yelpazemiz ile hayatın her alanına dokunuyor, bu toprakların değerlerine ve insanlarına duyduğumuz derin saygı, sevgi ve inançla ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyoruz.

En değerli hazinemiz olan ailelerimiz ve sevdiklerimizle bir arada olabildiğimiz, huzuru ve bereketi aynı sofrada paylaşabildiğimiz, sevgi, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz.
Kurban Bayramımız kutlu olsun.

Saygılarımızla,

Detaylı bilgi için tıklayınız!

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