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  4. Bayram öncesi 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu! Kuyruğun ucu bucağı görünmüyor

Bayram öncesi 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu! Kuyruğun ucu bucağı görünmüyor

08.07.2022 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tatili öncesinde, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşak' olarak bilinen Kırıkkale'de, gece yarısı trafik yoğunluğu oluştu. Kara yolundaki araç trafiği havadan görüntülendi.

Bayram öncesi 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu! Kuyruğun ucu bucağı görünmüyor

Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük süreyi tatil beldelerinde veya memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğuna neden oldu.

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BAZI KAVŞAKLAR KAPATILDI

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

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Gece yarısı uzun araç kuyruğunun trafik "dron" ile havadan görüntülendi.

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Kara yolları ekipleri de trafiğin aksamaması için bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

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Trafik yoğunluğunun Arefe gününde de artarak devam etmesi bekleniyor. (İHA)

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Kırıkkale
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