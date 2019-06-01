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Bayram öncesi drone ile trafik denetimi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 17:21 | Son Güncelleme

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi trafik kazalarını en aza indirmek için denetimlerini artıran trafik ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda oluşturulan noktalarda drone kullanarak inceleme yaptı.Batman Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kural ihlallerinin önüne geçmek amacıyla kent merkezindeki denetimlerini sıklaştırdı.

Bayram öncesi drone ile trafik denetimi

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi trafik kazalarını en aza indirmek için denetimlerini artıran trafik ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda oluşturulan noktalarda drone kullanarak inceleme yaptı.
Batman Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kural ihlallerinin önüne geçmek amacıyla kent merkezindeki denetimlerini sıklaştırdı. Kentte ihlalleri en aza indirmek için yoğun bir şekilde çalışan ekipler, Word Mar Kavşağı üzerinde drone havalandırarak, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri, direksiyon başında cep telefonu ile konuşma ve ters yönden gelerek kural ihlali yapan araç sürücülerini tespit ederek haklarında işlem yaptı.

Bayram öncesi drone ile trafik denetimi

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