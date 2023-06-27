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  4. Bayram öncesi İstanbulluları şaşırtan görüntü! Kuyruklar oluşuyordu: Metrobüs, otobüs, Marmaray, metro... Trafik yoğunluğu yüzde 2'ye kadar düştü

Bayram öncesi İstanbulluları şaşırtan görüntü! Kuyruklar oluşuyordu: Metrobüs, otobüs, Marmaray, metro... Trafik yoğunluğu yüzde 2'ye kadar düştü

27.06.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok sayıda İstanbullunun bayram tatili için şehir dışına çıktığı megakentte trafikte şaşırtan bir tablo var. Kurban Bayramı arifesinde İstanbul'daki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 2'ye kadar indi. Dikkat çeken bir sakinliğin yaşandığı kentte, genellikle trafiğin kilitlendiği bölgelerde yoğunluk yaşanmıyor. Çoğunlukla uzun kuyrukların oluştuğu metrobüs, Marmaray, otobüs ve metroda da sakinlik var.

Bayram öncesi İstanbulluları şaşırtan görüntü! Kuyruklar oluşuyordu: Metrobüs, otobüs, Marmaray, metro... Trafik yoğunluğu yüzde 2'ye kadar düştü

Milyonların yaşadığı İstanbul, bayram tatili dolayısıyla en sakin günlerini geçiriyor. Dokuz gün sürecek Kurban Bayramı tatilinin başladığı 24 Haziran'dan itibaren birçok kent sakini tatil beldeleri ve memleketlerine gitmeyi tercih etti.

YÜZDE 2'YE DÜŞTÜ

Bayram öncesi, özellikle hafta içi sabah saatlerinde yüzde 70'leri aşan İstanbul trafiği de en düşük seviyelerini gördü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritasına göre, trafik akışı saat 09.00 ila 10.00 arasında yüzde 2'ye düştü.

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TRAFİK AKICI İLERLİYOR

Genellikle trafiğin kilitlendiği TEM Otoyolu, D-100 kara yolu ve bağlantılarında yoğunluk yaşanmıyor. Normalde Anadolu ve Avrupa yakalarında araç yoğunluğunun yaşandığı Gülsuyu, Cevizlibağ, Zeytinburnu, Edirnekapı ve Haliç gibi noktalarda da trafik akıcı ilerliyor.

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METROBÜS, OTOBÜS, METRO, MARMARAY...

Her gün işe, okula gitmek için binlerce kişinin kullandığı, kimi zaman kuyrukların oluştuğu metrobüs, otobüs, metro ve Marmaray istasyonlarında da ender rastlanan bir sakinlik mevcut.

Sabah saatlerinde yüzde 2 seviyesinde olan trafik, 10.30 itibarıyla yüzde 6'larda seyrediyor.

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Öte yandan, D-100 kara yolu Zincirlikuyu mevkisinde belediye ekiplerinin viyadükte yaptıkları bakım çalışması nedeniyle 3 şeritli yolda trafik tek şeritten veriliyor. Bu durum 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafiğin zaman zaman yoğunlaşmasına neden oluyor. (AA)

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İstanbul trafik

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