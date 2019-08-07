Bayram öncesi otobüs bileti satışlarında rekor

Turizm sektörü için oldukça yoğun geçen yaz sezonunda Kurban Bayramı tatilinin yaklaşması bilet satışlarında rekor artışa neden oldu. Tatilin kaç gün olacağı konusundaki belirsizliğe rağmen, bayrama sayılı günler kala uçak biletleri tükendi, 5 milyon yolcu ise tercihini otobüsten yana kullanacak.

Kurban Bayramı’nın yaz sezonuna denk gelmesiyle tatili değerlendirmek isteyen milyonlarca insan yola çıkmaya hazırlanıyor. Tatilini şehir dışında geçirecek olanların yoğun talebi karşısında hızla tükenen uçak biletleri ve tatilin yaklaşmasıyla artan bilet fiyatları, özellikle planlarını son günlere bırakanların otobüs firmalarına yönelmesine neden oldu.

Online Satışlar Artıyor

Bayram dönemi için otobüs bileti satışları rekor kırarken, dikkat çeken bir diğer unsur da dijital satışlardaki dev büyüme oldu. Online otobüs bileti satışı yapan obilet.com’un CEO’su Yiğit Gürocak, geçen yıl Kurban Bayramı dönemiyle kıyaslandığında otobüs bileti satışlarında yüzde 100’lük bir artış olduğunu belirtti. Gürocak: “Yaz sezonuna denk gelmelerinden dolayı Türkiye’de seyahatin en yoğun olduğu zaman dilimlerinin bayram tatilleri olduğunu görüyoruz. Kurban Bayramı’nda hem tatil bölgelerine hem de memleketlerine gitmek isteyenlerin yoğun talebi, özellikle otobüs bileti satışlarında geçen yıla oranla rekor bir artışa sebep oldu. Biz son bir haftada 300 bin adet otobüs bileti satışı gerçekleştirdik. Beklentimiz son güne kadar 1 milyondan fazla satış gerçekleştirmek” dedi.