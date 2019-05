Bayram öncesi pişmaniye üretimi arttı

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te pişmaniye imalathaneleri Ramazan Bayramı öncesi kapasitelerini artırdı. Bayram tatili nedeniyle, memleketlerine ve tatile gidenler, hediye olarak pişmaniye götürüyor. İzmit’te pişmaniye imalathaneleri Ramazan Bayramı hazırlıklarına başladı. İzmit Pişmaniyesini Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, kentte 15 pişmaniye imalathanesinin bulunduğunu belirterek, ayda yaklaşık 100 ton pişmaniye üretiminin olduğunu, Ramazan Bayramı nedeniyle imalathanelerin üretimlerini artırdığını söyledi. Şahin, Suudi Arabistan’dan Amerika’ya, Almanya’dan Rusya’ya kadar birçok ülkeye ihraç yapıldığını, Ramazan Bayramı için ise yurt içi talebi karşılamak için üretim yapıldığını söyledi. Pişmaniye üreticisi Murat Can, "Pişmaniye, İzmit'imizin meşhur, herkesin damak tadına uygun olan tarihi bir tatlısıdır. Ramazan aylarında hafifliği ve sindirimi kolay olması nedeniyle iftar sonrası sofralarımızın vazgeçilmezi pişmaniye rivayete göre bin 600'lü yılların başında ilk İran'da yapılıyor orada da ‘Peşmek’, ‘Peşmin’ adlarıyla anılıyor. Bu tatlıyı Kocaeli bölgesine İran ve Ermenistan'dan gelen ustalar getiriyor. 2009 yılında 1040 metre ile dünyanın en uzun pişmaniyesi yapılarak Guiness Rekorlar kitabına girmiş ve 2010 yılında da ‘İzmit Pişmaniyesi’ olarak coğrafi tescil belgesi almıştır" dedi. 'BAYRAM ÖNCESİ ÜRETİM KAPASİTEMİZİ 2 KATINA ÇIKARTTIK' Bayram öncesi üretimi artırdıklarını belirten Murat Can, "Bayram yoğunluğumuz başladı. Üretim kapasitemizi 2 katına çıkardık. Bayram tatili nedeniyle, memleketlerine ve tatile gidenler, hediye olarak pişmaniye götürüyorlar. Ayrıca İzmit'te ikamet edip memleketlerine bayram tatili nedeniyle giden üniversite öğrencileri, askeri ve donanma personelleri de ürünlerimizi tercih etmekteler" diye konuştu. TARÇINLIDAN DAMLA SAKIZLIYA KADAR ÇEŞİTLERİ YAPILIYOR Murat Can, pişmaniyenin çeşitlerini artırdıklarını söyleyerek, şöyle konuştu: "Eskiden sadece vanilya ve Antep fıstıklı olarak üretim yapılıyordu. Günümüzde çikolata kaplı, Türk kahveli, fındıklı, meyveli, tarçınlı, damla sakızlı gibi çeşitlerimiz mevcut. Hediyelik ve ikram anlamında son yıllarda pişmaniye tüketimi bir hayli arttı. Artık özel sektör ve kamu kurumlarında da çikolata yerine pişmaniye ikram ve hediye edilir oldu" dedi. BİRÇOK ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR Pişmaniyenin başta Almanya olmak üzere birçok ülkeye ihraç edildiğini açıklayan Can, şöyle konuştu: "Pişmaniye yerel bir tatlı olmasına rağmen ünü artık İzmit sınırlarının çok ötesinde. Türkiye'de hemen hemen her yerde bulunabileceği gibi yaklaşık 35 yıldır da pişmaniye ve saray helvası ürünlerimizi yurtdışına ihraç ediyor ülkemize döviz getiriyoruz. Başta Almanya olmak üzere çoğunlukla Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Bunların yanında Amerika, Avusturalya gibi uzak ülkelere de gönderiyoruz."