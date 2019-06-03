Bayram öncesi şehitliklere ziyaret

Ordu ve Trabzon'da, Ramazan Bayramı arefesinde şehitlikler ziyaret edildi.

Ordu Valiliğince Ordu Şehitliği'nde düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

İl Müftüsü Mürsel Öztürk'ün yaptırdığı duanın ardından Vali Seddar Yavuz ve protokol mensupları, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Vali Yavuz, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve metanet dileyerek, "Kahraman gazilerimize de sağlık ve afiyet diliyorum. Başta ülkemiz olmak üzere İslam aleminin içinde bulunmuş olduğu kan, gözyaşı ve ıstırabın bir an önce son bulmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Bayramların, birlik, beraberlik ve paylaşma duygusunu pekiştiren müstesna günlerden biri olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, "Millet olarak daha çok kucaklaşmaya, daha çok birbirimizi sevmeye ihtiyacımız olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bayram vesilesiyle kimsesizlerin, yaşlıların, gariplerin unutulmamasını, küskünlüklerin geride bırakılmasını diliyorum." diye konuştu.