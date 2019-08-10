Bayram öncesi şehitliklere ziyaret

ADANA/MERSİN/HATAY (AA) - Adana, Mersin ve Hatay'da Kurban Bayramı öncesi şehitlikler ziyaret edilerek mezarlara karanfil bırakıldı.

Asri Mezarlık içinde çevresi Türk bayraklarıyla süslenen Adana Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile askeri ve mülki erkan ile katılımcılar, mezarların başına karanfil bıraktı, şehit yakınlarına başsağlığı diledi. Şehitliğe gelen aileler de yakınlarının mezarlarına karanfil bırakıp dua etti.

Mehmet Çulha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1998 yılında Hakkari Çukurca'da şehit olan kardeşi İlyas Çulha'nın mezarını, her arife günü ziyaret ettiğini söyledi.

Vatan için şehit olmak gerektiğini ifade eden Çulha, "Afrin'de bizim askerlemiz var. Ne için? Vatan, millet, gelecek için. Bilhassa bizim geleceğimiz için. Bunların korunması için mücadele ediyorlar." dedi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 2007 yılında şehit olan Ayhan Güngör'ün ağabeyi Cumali Güngör de tek düşüncelerinin vatan, bayrak ve millet olduğunu vurguladı.