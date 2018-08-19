Bayram öncesi Sürmene bıçaklarına ilgi arttı

Trabzon'un bıçaklarıyla ünlü ilçesi Sürmene'de üretilen bıçaklara, Kurban Bayramı öncesi yoğun talep gösteriliyor.

Ortahisar ilçesi Uzun Sokak'ta Sürmene bıçakları satışı yapan işletmeci Oğuzhan Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların bıçaklara ilgi gösterdiğini belirterek, satışlardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Varol, "Allah'a şükür bıçaklar elimizde kalmıyor. Daha önce bıçak verdiğimiz müşterilerimiz, 4-5 müşteri ile bize geliyorlar. Müşterilerimiz memnun olunca biz daha çok memnun oluyoruz. Bıçaklarımız garantili." dedi.

- Bıçaklarda yerli üretim vurgusu

Varol, kurban kesiminde kullanılacak bıçaklarının fiyatının değiştiğini belirterek, Türkiye'nin her yerine satış yaptıklarını ancak yurt dışına satışlarının olmadığını kaydetti.

Arapların bıçaklara ilgi gösterdiğine değinen Varol, özellikle Sürmene bıçaklarını tercih ettiklerini ve telefonla sipariş aldıklarını anlattı.

Müşterilerden Ali Bayram, bayramda kurban kesmek için 7 farklı boyda bıçak aldığını vurgulayarak, "Hepsi bana lazım, inşallah bayramda kullanacağım. Özellikle kendi kullanabileceğim bıçağı almaya çalışıyorum." diye konuştu.

Yerli üretime işaret eden Bayram, "Sürmene bıçağı, bizim kendi malımız, yerli üretimimiz. Özellikle kendi ürettiğimiz bıçağı kullanmayı tercih ediyorum." ifadesini kullandı.

