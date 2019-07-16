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Bayram öncesi yardım dernekleri kurban fiyatları açıklanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 11:34 | Son Güncelleme

Tüm İslam aleminde coşkuyla karşılanacak Kurban Bayramı vesilesiyle yardım dernekleri birer birer kurban fiyatlarını açıklıyor.

Tüm İslam aleminde coşkuyla karşılanacak Kurban Bayramı vesilesiyle yardım dernekleri birer birer kurban fiyatlarını açıklıyor. Vuslat Derneği de bu vesileyle bu yıl 20 ülke 3 kıtada kurbanları ihtiyaç sahipleri ile buluşturacaklarını belirterek kurban fiyatlarını açıkladı.

Kurban Bayramına kısa süre kala İslam dünyasında önemli yeri olan yardım dernekleri birer birer mazlumlara bayramda yardım etmek için kurban fiyatlarını açıkladı. Birçok mazluma umut olmayı planlayan Vuslat Derneği de kurban kampanyasını duyurdu. Türkiye ve mazlum coğrafyalarda yardım çalışmalarını sürdüren Vuslat Derneği bu yıl 20 ülke 3 kıtada kurbanları ihtiyaç sahipleri ile buluşturacağını açıkladı.
Yapılan bilgilendirmede; yurtiçi kurban bağışı kampanyasına katılmak isteyen hayırseverler 1.250 TL hisse bedeli karşılığında kurban bağışlarını ileterek, ihtiyaç sahiplerinin ve ilim talebelerinin sofralarına katkı sağlayacaklar. Afrika ve Asya’nın açlık ile mücadele eden bölgelerinde mazlumlara umut olmak isteyen hayırseverler ise 600 TL hisse bedeli karşılığında hayırlarını iletebilecekler.
Vuslat Derneği kurban bağışlarına ait kesim videolarını hayır sahiplerine, kesim akabinde ileteceği belirtildi. Bağış yapmak isteyen hatırseverler derneğin telefon numarasından veya vuslat.org.tr internet adresinden bilgi alabilir.

"İyiliğe kurban olsun"
Vuslat Derneği’nin Genel Koordinatörü Cüneyt Süleymanoğlu Kurban Bayramına dair duygu ve düşüncelerini şu şöyle açıkladı: "Kurban biz Müslümanlar için hem bir ibadet, hem de kalben Allah’a yakınlaşmak demek. Allah’a yakınlaşırken mümin kardeşimiz ile de gönül köprüleri kurmak demek. Her sene, "İyiliğe kurban olsun", diyen hayırseverlerimizin kıymetli desteklerini ihtiyaç sahipleri ve mazlumlar ile buluşturuyoruz. Ülkemiz dahil 20 ülke 3 kıtaya kurban bağışlarını ulaştırıyoruz. Hedefimiz kurulan gönül köprülerinin, iyiliklerin sayısını arttırmak".

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