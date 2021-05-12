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Bayram öncesi ziyarete gittiler ama... Kapalı kapılar ardından dua!

12.05.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de koronavirüs sebebiyle sokağa çıkamayan vatandaşlar, Ramazan Bayramı öncesinde de yakınlarının mezarlarına ziyaret gerçekleştiremedi.

Bayram öncesi ziyarete gittiler ama... Kapalı kapılar ardından dua!

Tüm dünyada görülen korona virüs salgını nedeniyle 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma kararı dolayısıyla Tarsus’ta vatandaşlara, market ve pazar alışverişi dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Sokağa çıkamayan vatandaşlar, Ramazan Bayramı arifesinde hayatını kaybeden yakınlarının kabirlerinin bulunduğu mezarlıkları ziyaret edemedi. Pandemiden vatandaşların akın ettiği mezarlıklar, bu yıl boş kaldı. Vatandaşların yokluğunu aratmayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Mezarlıklar Amirliği ekipleri, kendi yakınları vefat etmiş gibi tek tek mezarlarla ilgilendiler.

MEZARLIKLARI TEK TEK ZİYARET EDİP BAKIM VE TEMİZLİĞİNİ YAPIYORLAR

Mezarlık Amiri Yusuf Nevruz, vatandaşların yapamadığı ziyareti Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in talimatıyla tek tek mezarlıkları ziyaret ettiklerini, bakım ve temizliğini yaptıklarını, ayrıca gün boyunca Kuran-ı Kerim okuttuklarını söyledi.

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"EKİPLER TEMİZLİĞİ, SULAMASIYLA MÜKEMMEL ŞEKİLDE İLGİLENİYOR"

Mezarlığa gelen Erdal Ömerli adlı vatandaş içeri alınmayınca kilitli kapı arkasında duasını yaptı. Ömerli, “Kabir ziyaretine, pandeminden dolayı giremedik. Sağolsun Büyükşehir ekipleri mükemmel bir şekilde ilgilendiklerini gördük. Temizliği olsun, sulaması olsun. Allah kabul etsin” dedi.

Başka bir vatandaş ise kapıdan duasını yaptığını söyledi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Mersin

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