Bayram Öncesinde 416 Bin 598 Kişiye Seyahat İzni

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde 65 yaş ve üzerindeki nüfus için tek yönlü ve en az bir ay süreyle dönüş yapmamak şartıyla tanınmış seyahat izni kapsamında saat 12.30 itibariyle refakatçileriyle birlikte 416 bin 598 kişiye izin verildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı’ndan bugün gün içinde 23-24-25 ve 26 Mayıs tarihlerinde Ramazan Bayramı’nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesindeki duruma ilişkin açıklamalar yapıldı. Türkiye genelinde bu gece saat 24.00 itibariyle başlayacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle maske kullanımı ve sosyal mesafeyle ilgili denetimler yapıldığı, 65 yaş üzerindekilere seyahat izni verildiği ve bayram trafiğiyle ilgili düzenlemeler yapıldığı, farklı açıklamalarla ifade edildi.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalara göre saat 12.30 itibariyle 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların bayram öncesi seyahat izni almak için e-devlet sistemi ve Alo 189 Vefa Destek Hattı üzerinden yaptığı 190 bin 670 başvuru onaylandı. Bugün saat 12.30 itibariyle 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar ile yanlarındaki refakatçiler dahil 416 bin 598 kişiye seyahat izni verildi.
Söz konusu seyahat izni için valilikler ve kaymakamlıklara başvuru yapılmadığını da anımsatıldı ve valilikler ve kaymakamlıklarda fiziki yığılma yaşandığı iddiaları yalanlandı. Sadece İstanbul Bağcılar Kaymakamlığı’nda bilgi almak üzere gelmiş bazı vatandaşlar bulunduğu, söz konusu vatandaşlarla ilgili görüntülerle birlikte yapılan haberlerde doğru bilgi yansıtılmadığı dile getirildi.
İçişleri Bakanlığı, bu gece başlayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde ülke genelinde 103 bin 785 iş yerinde 53 bin 896 personel katılımıyla denetimler yapıldığını da açıkladı. Bu denetimler kapsamında henüz açılmalarına karar verilmediği halde açık olduğu tespit edilmiş 17, belirlenmiş çalışma saatlerine uymayan 18 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 115 olmak üzere toplam 150 iş yerinin sahibine ya da işletmecisine idari ve adli para cezası uygulandı. Sosyal mesafe kuralını ihlalden 2.260, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi 20 yaş altı 1.384 ve 65 yaş ve üzeri 286 olmak üzere toplam 3.930 kişiye de cezai işlem uygulandı.
Ülke genelinde denetimlerde, hakkında yakalama kararı olan 743 kişi tespit edildiği ve 31 şahsın gözaltına alındığı bildirildi.
Trafikte ise 159 bin 694 araç kontrol edilerek, 8.862 araç sahibine ya da sürücüye idari para cezası verildi. 1.396 araç trafikten men edildi, 5 çalıntı araç tespit edildi ve 43 sürücünün sürücü ehliyeti geri alındı.
Ayrıca Ramazan Bayramı’nda trafik tedbirleri kapsamında polis ve jandarma olmak üzere günlük ortalama 18 bin 564 trafik personelinin görevli olacağı bildirildi. Bayram tatili süresince toplam 59 bin 52 trafik ekibi ve timiyle polis ve jandarmadan oluşan 111 bin 384 personelin görevli olacağı açıklandı.