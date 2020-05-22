Bayram Öncesinde 416 Bin 598 Kişiye Seyahat İzni

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde 65 yaş ve üzerindeki nüfus için tek yönlü ve en az bir ay süreyle dönüş yapmamak şartıyla tanınmış seyahat izni kapsamında saat 12.30 itibariyle refakatçileriyle birlikte 416 bin 598 kişiye izin verildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan bugün gün içinde 23-24-25 ve 26 Mayıs tarihlerinde Ramazan Bayramı’nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesindeki duruma ilişkin açıklamalar yapıldı. Türkiye genelinde bu gece saat 24.00 itibariyle başlayacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle maske kullanımı ve sosyal mesafeyle ilgili denetimler yapıldığı, 65 yaş üzerindekilere seyahat izni verildiği ve bayram trafiğiyle ilgili düzenlemeler yapıldığı, farklı açıklamalarla ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalara göre saat 12.30 itibariyle 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların bayram öncesi seyahat izni almak için e-devlet sistemi ve Alo 189 Vefa Destek Hattı üzerinden yaptığı 190 bin 670 başvuru onaylandı. Bugün saat 12.30 itibariyle 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar ile yanlarındaki refakatçiler dahil 416 bin 598 kişiye seyahat izni verildi.