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"Bayram pilavı" geleneğinin 127'inci yılına özel 127 kazan pilav

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 17:19 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü düzenlenen "bayram pilavı" etkinliği kapsamında geleneğin 127'nci yılı dolayısıyla 127 kazan etli pilav katılımcılara ikram edildi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde "bayram pilavı" geleneğinin 127'nci yılına özel 127 kazan etli pilav dağıtıldı.

Bozkurt Belediyesince her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarının 3'üncü günü düzenlenen "bayram pilavı" etkinliğinde vatandaşlar bir araya geliyor.

Geleneğin 127'nci yılı dolayısıyla katılımcılara, bin 400 kilogram pirinç ve 680 kilogram et kullanılarak yapılan 127 kazan pilav ikram edildi.

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, herkesin bayramını kutlayarak, "Bu yıl 127'ncisi düzenlenen gelenek geçmişten günümüze atalarımız, büyüklerimiz tarafından getirilmiş. Bugün de bizler sürdürmekteyiz." dedi.

Duanın ardından Yanık ile protokol üyeleri, Türk Tarih Meydanı'nda pilav kazanlarının başına geçerek, vatandaşlara etli pilav dağıttı.

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