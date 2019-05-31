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’Bayram Şekeri’ operasyonunda 35 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 11:36 | Son Güncelleme

Bursa’da bayram öncesi 600 polisin katılımı ile yapılan ’Bayram Şekeri’ isimli narkotik operasyonunda 41 kişi gözaltına alındı.

Bursa’da bayram öncesi 600 polisin katılımı ile yapılan ’Bayram Şekeri’ isimli narkotik operasyonunda 41 kişi gözaltına alındı. Drone ile havadan da takip edilen operasyonda sabah evlerin kapılarını koç başı ile kırıp giren polisler, çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan 41 şüpheliden 35’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa polisi 3 ay öncesinden Bursa ve çevre ilçelerindeki uyuşturucu satıcıları ve bu satıcılardan uyuşturucu alan bağımlı kişileri tek tek tespit etti. Teknik takiplerin tamamlanmasının ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi düğmeye bastı. ’Bayram Şekeri’ ismi verilen operasyonda sabaha karşı harekete geçen 600 kişilik polis ekibi, merkez ve Mustafakemalpaşa ilçesinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Daha önce tespit edilen şüphelilerin kaldığı ikametlerin kapılarını koç başlarıyla kırıp giren polisler 41 kişiyi gözaltına aldı.
Baskın sırasında şüphelilerden bazıları camlardan atlayıp kaçmaya çalışırken, drone ile takip edilen kişiler kıskıvrak yakalandı. Narkotik köpekleri ile evlerde yapılan aramalarda, 550 gram sentetik kannabinoid, 100 gram metamfetamin, 35 gram esrar, 49 adet ecstasy tablet, 70 adet sentetik ecza tablet, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyon süresince Özel Harekat ekipleri, çevik kuvvet ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Şehrin giriş ve çıkışları trafik ve asayiş ekipleri tarafından tutularak çok sayıda araç ve vatandaşın kimlik sorgulaması yapıldı. Büyük bir çoğunluğu uykuda hazırlıksız yakalanan 41 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün ’Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edilen 41 kişiden 35’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6 kişi hakkında ise uyuşturucu kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

’Bayram Şekeri’ operasyonunda 35 tutuklama

’Bayram Şekeri’ operasyonunda 35 tutuklama

’Bayram Şekeri’ operasyonunda 35 tutuklama

’Bayram Şekeri’ operasyonunda 35 tutuklama

’Bayram Şekeri’ operasyonunda 35 tutuklama

’Bayram Şekeri’ operasyonunda 35 tutuklama

’Bayram Şekeri’ operasyonunda 35 tutuklama

’Bayram Şekeri’ operasyonunda 35 tutuklama

’Bayram Şekeri’ operasyonunda 35 tutuklama

’Bayram Şekeri’ operasyonunda 35 tutuklama

’Bayram Şekeri’ operasyonunda 35 tutuklama

’Bayram Şekeri’ operasyonunda 35 tutuklama

’Bayram Şekeri’ operasyonunda 35 tutuklama

’Bayram Şekeri’ operasyonunda 35 tutuklama

’Bayram Şekeri’ operasyonunda 35 tutuklama

’Bayram Şekeri’ operasyonunda 35 tutuklama

’Bayram Şekeri’ operasyonunda 35 tutuklama

’Bayram Şekeri’ operasyonunda 35 tutuklama

’Bayram Şekeri’ operasyonunda 35 tutuklama

’Bayram Şekeri’ operasyonunda 35 tutuklama

’Bayram Şekeri’ operasyonunda 35 tutuklama
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