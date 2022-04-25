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  4. Bayram şekeri taşıyan tır devrildi! Yardım etmek yerine yağmaladılar

Bayram şekeri taşıyan tır devrildi! Yardım etmek yerine yağmaladılar

25.04.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da devrilen tırdan yol kenarına saçılan bayram şekerleri ile çikolatalar, yoldan geçenler tarafından yağmalandı. Tır içerisinde sıkışan sürücüye yardım etmek yerine dökülen malzemelerin yağmalanması tepkiye neden oldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ile Ceylanpınar ilçelerini birbirine bağlayan karayolu üzerinde Geyit A.'nın kullandığı bayram şekeri ve çikolata yüklü tır kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü olayı gören TİGEM çalışanları tarafından çıkartıldı. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkeze sevk edildi.

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YARDIM YERİNE YAĞMA YAPTILAR

Devrilmenin etkisiyle şeker ve çikolata paketleri yol kenarındaki araziye saçıldı. Tırın devrildiğini görenler, yardıma gitmek yerine etrafa saçılan şeker ve çikolataları toplamaya başladı.

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Kısa sürede olay yerine çok sayıda araç ile vatandaş geldi. Vatandaşlar jandarma ekipleri gelmeden önce yerdeki şeker ve çikolataları toplamak için adeta birbirleriyle yarıştı.

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Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde büyük küçük demeden herkesin şeker ve çikolataları yağmaladığı gözlendi. Arazideki şeker ve çikolataları toplayan vatandaşlar, araçlarının içerisini doldurup evlerine götürdü.

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Sosyal medyada paylaşılan yağma görüntüleri diğer vatandaşların ise tepkisini çekti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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