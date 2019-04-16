Bayram Şenocak: Mazbatanın bu süreç içinde düzenlenmemesini talep ettik

Gülseli KENARLI-İbrahim MAŞE-Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA)-AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ak Parti İl Binası girişinde açıklamalarda bulunan Bayram Şenocak, "31 Mart Yerel Seçimleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi noktasında Yüksek Seçim kuruluna bugün dilekçemizi vermiş olduk. Maltepe'de şu anda sayımı devam eden bir ilçe. Bununla alakalın ne zamana biteceği belki belli değil ama bittikten sonra birleşme tutanağında neticeye bağlanma ihtimaline karşılık bizde bu sürecin daha şeffaf bir şekilde yönetilebilmesi anlamında bizim itirazımızı, YSK'ya vermiş olduğumuz itirazın sonucu görülene kadar biz de diyoruz ki, kanunun bize vermiş olduğu hakkı kullanma adına, daha şeffaf bir döneminde yaşanabilmesi için mazbatanın bu süreç içinde düzenlenmemesini talep ettik. YSK bu noktada süreç içinde yapacağı değerlendirmeler sonucu vereceği karara biz parti olarak sonuna kadar saygılıyız. Sürecin en şeffaf şekilde tamamlanmasını bekliyoruz." dedi.

"BUGÜN GELİNEN NOKTADA 13 BİN KÜSURLU SAYILARI KONUŞUYORUZ" Bayram Şenocak, "Bu süreç içinde kanunun bize vermiş olduğu itirazların belirli aşamalarını kullanarak bugüne kadar yerine getirdik. Geçersiz oyların sayımı gibi. Hatta biz yapmış olduğumuz müracaatlarda şunu istedik. Burada bazı organize işlerin daha da net bir şekilde milletimizin kullanmış olduğu her bir oyun kıymetli olduğunu milletimize de hissettirebilme anlamında bu sürecin daha şeffaf bir şekilde yönetilmesini talep ettik. Bununla alakalı da biz oyların tümünün sayılmasını talep etmiştik. Eğer bu süreç içinde bizim ilk akşam yapmış olduğumuz değerlendirmede 3 bin 870 sayısından bahsetmiştik. Bugün aynı karardayız. Bizim için hiçbir şey değişmedi. Emin olun, bu süreci tam olarak değerlendirdiklerinde, o gün biz itirazımızı yapmış olduğumuz zaman, bu süreç tam olarak değerlendirilmiş olsaydı, tüm sandıkların bu anlamda sayımı gerçekleştirilmiş olsaydı, biz yine bu işlemin lehimize sonuçlanacağına kesinlikle inanıyorduk. Bugün de yapılan açıklamalara bakarsanız süreç içinde de yapmış olduğumuz açıklamalara bakarsanız gelinen sayı ilk günle son gün arasındaki değerlendirmeyi de kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Şu anda 30 binlerde başladıkları sayıları hatırlıyorsunuz. Her gün, değişik değişik sloganlarla çıktılar sahaya. Bugün gelinen noktada 13 bin küsurlu sayıları konuşuyoruz. Aradaki geçersiz oylar ve diğer birleştirmelerle beraber ciddi bir sayı oranının azaldığını ve ciddi bir yaklaşımı görmüş bulunmaktayız." diye konuştu.

TAKDİR YSK VE İL SEÇİM KURULUNDA BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE

Bayram Şenocak sözlerini şöyle sürdürdü:

Onun için biz de diyoruz ki, eğer bu süreç içinde oyların tümü sayılabilmiş olsaydı biz inanıyoruz ki, ilk akşam bizim söylediğimiz sonuç lehimize sonuçlanmış olurdu. YSK'nın takdiri o gün o şekildeydi. Biz de kanunun bize vermiş olduğu hakkı bugün yine dediğimiz üzere kullanıyoruz. Bugün YSK'ya seçimin iptali ve yenilenmesi noktasında yapmış olduğumuz başvuruya istinaden de yine bunun yanında bunları gerekçe göstererek il seçim kuruluna biraz önce yapmış olduğumuz müracaatta da dönemin daha şeffaf bir şekilde kamuoyunun bu anlamda süreci iyi analiz edebilmesi anlamında mazbatanın YSK'nın değerlendirmesi bitene kadar verilmemesini talep ettik. Takdir YSK ve il seçim kurulunda bundan sonraki süreçte.

"SEÇİM KURULLARINDA, SANDIKLARDA OTURAN MEMURLARDA BU ANLAMDA ŞEFFAFLIK NOKTASINDA BİR SIKINTI VAR"

Bayram Şenocak, "YSK'ya vermiş olduğumuz dilekçelerdeki örneklerinde bellidir. Burada seçim kurullarında, sandıklarda oturan memurlarda bu anlamda şeffaflık noktasında bir sıkıntı var. Kamuoyu bu anlamda tam olarak şeffaflığı kendinde hissedemeyecektir. Biz de diyoruz ki bu süreç bu noktaya gelmiş durumda. Önümüzdeki süreçle alakalı da daha şeffaf bir büyükşehir noktası… İnsanların zihninde yönetecek kişinin, kim yönetecekse bu anlamda kafalarda soru işareti bırakılmamasını biz talep ediyoruz. Bu süreçte yapmış olduğumuz itirazlar neticesinde ben inanıyorum ki, kamuoyunun daha sağlıklı düşünebileceği bir seçim süreci olmasını talep ediyoruz. Eğer YSK bu noktada cevabını verdiği zaman seçimlerin iptalini ve yenilenmesini sağlarsak bu anlamda biz de milletimizle beraber süreci en iyi şekilde, şeffaf bir şekilde yöneteceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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