AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul’daki seçim sonuçları hakkında açıklamada bulundu. Bayram Şenocak, “Seçimde tespit ettiğimiz usulsüzlükler ve 319 bin geçersiz oy sonucun belirlenmesini etkileyecektir” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak 31 Mart Yerel Seçimlerinin İstanbul’daki sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundu. AK Parti Teşkilatlarının seçim verilerini tekrar tekrar gözden geçirdiğini ve birçok usulsüzlük tespit edildiğini söyleyen Şenocak, bununla birlikte geçersiz sayılan 319 bin oyun da seçimin sonucunun belirlenmesini etkileyeceğini söyledi, sandık sonuç cetveline işlenen oy ile YSK’ye gönderilen oy arasında büyük bir fark olduğunu ifade etti. YSK’dan gelecek kesin sonuçları büyük bir olgunlukla bekleyeceklerini söyleyen Şenocak, kendi verilerine İstanbul’daki sonucun göre AK Parti ve Binalı Yıldırım’ın lehine olduğunu söyledi. “Biz ilk defa seçim yapmıyoruz, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı deneyimli bir teşkilattır”

Süreci büyük bir titizlikle takip edeceklerini söyleyen İl Başkanı Bayram Şenocak konuşmasına şu sözlerle devam etti: “AK Parti İstanbul İl Teşkilatı 15 seçim geçirmiş, deneyimli bir teşkilattır. Biz ilk defa seçim yapmıyoruz, her seçim sürecinde görevlilerimiz müşahitlerimiz büyük bir gayret ve titizlikle görevlerini yerine getirmişlerdir. Biz her seçim kendi verilerimize dayanarak sonuçları ilan ettik ve bugüne kadar yüzde yüz isabet oranıyla bunun resmi seçimlerle örtüştüğünü gördük"

“Sayım döküm cetveline yazılan oy ile YSK’ye gönderilen oy arasında büyük bir fark var”

Şenocak, “Geçirdiğimiz 15 seçim sürecinde tecrübemiz bize gösteriyor ki ilk defa bizim sistemimizle seçim kurullarındaki sistem arasında böyle bir farkla karşı karşıyayız. Bizim sorumluğumuz bu konuda vatandaşımızın iradesinin bir tek oy dahi olsa sandık sonucuna eksiksiz yansımasıdır. Bakınız burada çok somut bir örneği kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Bu sandık kurulunda ilk oy tasnifi esnasında tüm kurul üyeleri huzurunda imzalanan sandık sayım döküm cetvelidir. Bu gösterdiğim de tüm işlemler bittikten sonra hazırlanan ve Yüksek Seçim Kurulu’na nüshası gönderilecek YSK sistemine bunun üzerinden giriş yapılan sandık sonuç tutanağıdır. Bu örnekte Bağcılar Sancaktepe Mah. 1212 No’lu sandıkta sayım döküm cetvelinde AK Parti’nin aldığı oy 131 iken, maalesef Yüksek Seçim Kurulu sistemine giren sandık sonuç tutanağında, Büyükşehir Belediye Başkanımızın aldığı oy 1 olarak işlenmiştir"diye konuştu. “319 bin geçersiz oy durumu ile karşı karşıyayız”

Şenocak, “Teşkilatlarımız dün geceden beri teyakkuz halinde hiç uyumadan tüm verileri tekrar gözden geçiriyorlar ve şunu açık yüreklilikle söylüyorum, İstanbul’da sonucu etkileyecek şekilde bu usulsüzlüklerden fazlasıyla tespit ettik. Biz bunu ispat etmeye hazırız. Aynı zamanda 319.307 geçersiz oy durumu ile karşı karşıyayız. Bu geçersiz oyların büyük bölümü İstanbul’da kazandığımız 25 ilçenin sandıklarına aittir. Burada da partimizin bir haksızlıkla karşı karşıya kaldığını tespit ettik. Bu geçersiz oyların da sonucu değiştireceği aşikardır” ifadelerini kullandı.