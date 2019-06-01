"Bayram süresince sahadayız"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, "Trafik denetlemelerinde 101 bin timimiz ve 184 bin 825 personelimiz görev alacak. Hepimiz bayram süresince sahada olacağız.” dedi.

Ersoy, E-90 Karayolu Aksaray-Ankara ile Aksaray-Adana güzergahlarında trafik kontrol noktalarını ziyaret ederek alınan tedbirleri denetledi, trafik ekiplerinin kontrol amacıyla durdurduğu yolcu otobüsünde vatandaşlarla sohbet etti.

Aksaray-Ankara kara yolundaki Topakkaya beldesi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret eden Ersoy, Aksaray Valisi Ali Mantı, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık ile görüştü.

Ramazan Bayramı dolayısıyla alınan tedbirlere ilişkin açıklamada bulanan Ersoy, huzurlu, mutlu bir bayram geçirmek için yoğun tedbirler aldıklarını söyledi.

Bayram tatilinin 9 gün olması dolayısıyla 11 günlük trafik tedbiri planlandığını belirten Ersoy, "Vatandaşlarımızın hem tatile gidişleri hem de dönüşlerinin en iyi şekilde sağlanması için gerekli planlamalar yapıldı. Trafik denetlemelerinde 101 bin timimiz ve 184 bin 825 personelimiz görev alacak. Hepimiz bayram süresince sahada olacağız." ifadelerini kullandı.