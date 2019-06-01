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"Bayram süresince sahadayız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 18:18 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: - "Trafik denetlemelerinde 101 bin timimiz ve 184 bin 825 personelimiz görev alacak. Hepimiz bayram süresince sahada olacağız”

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, "Trafik denetlemelerinde 101 bin timimiz ve 184 bin 825 personelimiz görev alacak. Hepimiz bayram süresince sahada olacağız.” dedi.

Ersoy, E-90 Karayolu Aksaray-Ankara ile Aksaray-Adana güzergahlarında trafik kontrol noktalarını ziyaret ederek alınan tedbirleri denetledi, trafik ekiplerinin kontrol amacıyla durdurduğu yolcu otobüsünde vatandaşlarla sohbet etti.

Aksaray-Ankara kara yolundaki Topakkaya beldesi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret eden Ersoy, Aksaray Valisi Ali Mantı, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık ile görüştü.

Ramazan Bayramı dolayısıyla alınan tedbirlere ilişkin açıklamada bulanan Ersoy, huzurlu, mutlu bir bayram geçirmek için yoğun tedbirler aldıklarını söyledi.

Bayram tatilinin 9 gün olması dolayısıyla 11 günlük trafik tedbiri planlandığını belirten Ersoy, "Vatandaşlarımızın hem tatile gidişleri hem de dönüşlerinin en iyi şekilde sağlanması için gerekli planlamalar yapıldı. Trafik denetlemelerinde 101 bin timimiz ve 184 bin 825 personelimiz görev alacak. Hepimiz bayram süresince sahada olacağız." ifadelerini kullandı.

- Kazalarda ölen kişi sayısında yüzde 41'lik düşüş

Son dönemde alınan önlemlerle trafik kazalarında kayda değer bir düşüş yakaladıklarını ifade eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Trafik çok önemli bir sorunumuzdu. Buna ciddi şekilde parmak basarak, yılda binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği, binlerce ailenin acı çektiği, yüz binlerin yararlandığı kazalara karşı yoğun önlemler alıyoruz. Vatandaşlarımızın ve görevlilerimizin sağduyulu bir şeklide kampanyalarımızı sahiplenmeleri ve destek vermeleri neticesinde yılın ilk 4 ayında bir önceki yıla göre ölümlerde yüzde 41 oranında azalma yakaladık. Bunda, yürüttüğümüz kampanyalara sahip çıkan basın mensuplarımızın da çok önemli katkısı oldu. Birlikte çok güzel bir iş başarıyoruz. Türkiye'mizin en önemli meselelerinden bir tanesinin üstesinden gelmek, bu alanda daha az can yanmasına vesile olmak için hep birlikte mücadele ediyoruz."

Ersoy, trafik cezalarının farkındalık açısından önemli bir araç olduğunu ancak bunu yeterli bulmadığını vurgulayarak, kazaların önüne geçmek için her bir vatandaşın sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy

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