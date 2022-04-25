Bayram tatili birleşti mi, 9 gün mü? 2022 bayram tatili kaç gün oldu? Mayıs bayram tatili takvimi!

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayram tatili 9 gün mü oldu sorusu gündemde sık sık sorgulanıyor. Bayram tatili kaç gün sorusuna yanıt arayan vatandaşlar tatil hazırlıklarını sürdürüyor. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın 3 günü kapsaması nedeniyle 5-6 Mayıs tarihlerinde herhangi bir resmi tatil yok. Ancak kabineden çıkacak tatil kararıyla 9 gün tatil kararı bekleniyor. Peki; bayram tatili 9 gün mü, kaç gün?

BAYRAM TATİLİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLDU?

Bayram tatilinin 9 gün olduğuna ilişkin herhangi bir karar henüz alınmış değil. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayının önemi ve fazileti hakkında Peygamber efendimiz: "Ramazan ayının ilk gecesi olunca, cennetin bütün kapıları açılır. Ay boyunca bir tane bile kapı kapatılmaz. Allah Teâla, bir çağırıcının şöyle nida etmesini emreder:' Ey iyilik isteyen! Gel ey kötülükte ileri giden! Kendine dikkat et.' Sonra der ki: ' Yok mu bağışlanmak isteyen, o bağışlanacaktır. Yok mu bir şey isteyen, istediği verilecektir. Yok mu tövbe eden, Tövbesi kabul edilecektir.' Bu davetten yer ağarana kadar devam eder." şeklinde buyurdu.

Ramazan'da bir farzı yerine getirmek, Ramazan dışında yetmiş farzı yerine getirmek gibidir. O ay sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir. Bu ay yardım ayıdır. Bu ay Müslümanın rızkının arttığı bir aydır kim bu ayda bir oruçluya iftar açtırırsa, bir köle azad etme sevabı alır ve günahı bağışlanır. Ayrıca Ramazan ayının başı Rahmet ortası günahlardan bağışlanma ve sonu ise cehennemden azad olma ayıdır.

RAMAZAN BAYRAMI ANLAMI NEDİR?

Arapça kökenli kelimenin Türkçe karşılığı "iftar bayramı" demektir. Yani Arap ülkelerinde Ramazan Bayramı aslında İftar Bayramı olarak kutlanır. Sebebi ise 30 gün boyunca tutulan oruçlar için son kez iftar yapacak olmalarıdır.Seneler geçtikçe İftar Bayramı, Şükür bayramına dönüştüğü için Türkçe'ye de şükür, "şeker" olarak geçerek ''Şeker Bayramı'' olarak anılmaya başlanmıştır.

