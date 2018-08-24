Bayram tatilcileri dönüşe geçti

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KURBAN Bayramı tatilini memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirenler dönüşe geçmeye başladı. TEM yolunda yoğun bir trafik olmasına rağmen ulaşımın akışında sorun oluşmadı.
Bayram tatilinden dönenler TEM yolu İstanbul yönünde yoğunluğa neden oldu. Öğle saatlerinden TEM yolunun Bekirdere Rampası ve İzmit Hatipköy geçişinde yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle trafik bu bölgede yoğunlaştı. Trafikteki yoğunluğa rağmen ulaşımın akışında herhangi bir sorun oluşmadı. Sıcaktan bunalan sürücüler dinlenme tesislerinde mola verip yollarına devam etti. Yollardaki yoğunluğun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.
İzmir, Yalova ve Bursa yönünden gelip İzmit Körfezi'ni dolaşmak istemeyen sürücüler Osmangazi Köprüsü ve Yalova Topçular- Gebze Eskihisar arasında sefer yapan feribotları kullandı. Ek seferlerle birlikte 19 feribot bayram boyunca karşılıklı olarak sefer yapıyor. Feribot iskelelerinde çok hafif yoğunluk oluşurken her 5 dakikada bir feribot kalkış yapıyor.
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