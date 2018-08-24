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Bayram tatilcileri dönüşe geçti (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 16:29 | Son Güncelleme

TRAFİK ADIM ADIM İLERLEDİ TEM yolu Kocaeli geçişi İstanbul yönünde bayram dönüşü yoğunluğu sürerken, İzmit Bekirdere rampası mevkisinde sürücüler, adım adım gitmeye başladı.

TRAFİK ADIM ADIM İLERLEDİ TEM yolu Kocaeli geçişi İstanbul yönünde bayram dönüşü yoğunluğu sürerken, İzmit Bekirdere rampası mevkisinde sürücüler, adım adım gitmeye başladı. Hatipköy, Dilovası rampası, tünel ve viyadük geçişlerinde trafik, zaman zaman durma noktasına geldi. Yolda meydana gelebilecek kazalara müdahalede bulunması için belli aralıklarla hazır bekletilen trafik ekipleri, şerit ihlali yapan ve kurallara uymayan sürücülere ceza yazıp, uyarılarda bulundu. Yoğunluğun akşam saatlerine doğru artması bekleniyor.

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Bayram tatilcileri dönüşe geçti (2)Bayram tatilcileri dönüşe geçti (2)
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