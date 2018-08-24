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Bayram tatilcileri dönüşe geçti (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 21:58 | Son Güncelleme

TRAFİK YOĞUNLUĞU AKŞAM SAATLERİNDE DE DEVAM ETTİ TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde öğle saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu hava kararınca da devam etti.

Bayram tatilcileri dönüşe geçti (4)

TRAFİK YOĞUNLUĞU AKŞAM SAATLERİNDE DE DEVAM ETTİ
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde öğle saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu hava kararınca da devam etti. Sakarya'nın Sapanca ilçesi ile Kartepe ilçesi arasında akşam saatlerinde trafik yoğunlaştı. Bu yoğunluk İzmit Hatipköy geçişine kadar sürdü. Bu hatta trafik yoğunluğu İstanbul istikametine doğru adım adım ilerledi. Hatipköy geçişinden sonra ise Gebze ilçe sınırına kadar trafik biraz daha hafifledi. Trafik yoğunluğunun bu gece, özellikle Cumartesi ve Pazar günü devam etmesi bekleniyor.

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Bayram tatilcileri dönüşe geçti (4)Bayram tatilcileri dönüşe geçti (4)

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