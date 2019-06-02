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Bayram tatilcilerinin TEM’de oluşturduğu yoğunluk sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 11:56 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla oluşan trafik yoğunluğu devam ediyor.TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram tatilcilerinin oluşturduğu trafiğin yoğunluğu devam ediyor.

Bayram tatilcilerinin TEM’de oluşturduğu yoğunluk sürüyor

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla oluşan trafik yoğunluğu devam ediyor.
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram tatilcilerinin oluşturduğu trafiğin yoğunluğu devam ediyor. Dün akşam saatleri itibariyle 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasının ardından İstanbul ve çevre illerden yola çıkan vatandaşlar, tatil ve aile ziyareti için TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Ankara istikametinde yoğunluğa neden oldu. Cuma günü akşam saatlerinde iş ve okul çıkışı sonrasında yola çıkan bayram tatilcilerinin oluşturduğu araç kuyruğu bugün de devam etti. Sabah saatlerinde akıcı bir şekilde ilerleyen trafik, daha sonra yerini tekrardan yoğun bir trafiğe bıraktı.
Durma noktasına gelen trafikte araçlar adeta adım adım ilerlerken, yoğunluğun akşam saatlerinde artması bekleniyor.

Bayram tatilcilerinin TEM’de oluşturduğu yoğunluk sürüyor

Bayram tatilcilerinin TEM’de oluşturduğu yoğunluk sürüyor

Bayram tatilcilerinin TEM’de oluşturduğu yoğunluk sürüyor

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