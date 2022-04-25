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Bayram tatili 9 gün mü oldu? Ramazan Bayramı tatili kaç gün oldu? Bayram tatili birleşti mi?

25.04.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram tatili 9 gün mü oldu? Ramazan Bayramı tatili kaç gün oldu? Ramazan Bayramı’nda tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar tatilin kaç gün olacağını merak ediyor. Tatil kararı için gözler kritik kabine toplantısına çevrilmiş durumda. Bayramın ilk günü Pazartesi gününe denk geliyor. 5-6 Mayıs günleri ise tatil kapsamında değil. Bu iki gün de tatil ilan edilirse toplam tatil 9 güne çıkacak.

Bayram tatili 9 gün mü oldu? Ramazan Bayramı tatili kaç gün oldu? Bayram tatili birleşti mi?

Bayram tatili 9 gün mü oldu? Ramazan Bayramı tatili kaç gün oldu? Ramazan Bayramı’nda 3 günlük resmi tatilin hafta sonu ile birleşme ihtimali tatil planı yapmak isteyenleri şimdiden heyecanlandırdı. 9 günlük tatil ihtimaliyle tatil planları hızlandı. Kabine toplantısında 9 günlük tatil kararının değerlendirilmesi bekleniyor. Peki; bayram tatili 9 gün mü oldu?

BAYRAM TATİLİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLDU?

Bayram tatilinin 9 gün olduğuna ilişkin herhangi bir karar henüz alınmış değil. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayının önemi ve fazileti hakkında Peygamber efendimiz: "Ramazan ayının ilk gecesi olunca, cennetin bütün kapıları açılır. Ay boyunca bir tane bile kapı kapatılmaz. Allah Teâla, bir çağırıcının şöyle nida etmesini emreder:' Ey iyilik isteyen! Gel ey kötülükte ileri giden! Kendine dikkat et.' Sonra der ki: ' Yok mu bağışlanmak isteyen, o bağışlanacaktır. Yok mu bir şey isteyen, istediği verilecektir. Yok mu tövbe eden, Tövbesi kabul edilecektir.' Bu davetten yer ağarana kadar devam eder." şeklinde buyurdu.

Ramazan'da bir farzı yerine getirmek, Ramazan dışında yetmiş farzı yerine getirmek gibidir. O ay sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir. Bu ay yardım ayıdır. Bu ay Müslümanın rızkının arttığı bir aydır kim bu ayda bir oruçluya iftar açtırırsa, bir köle azad etme sevabı alır ve günahı bağışlanır. Ayrıca Ramazan ayının başı Rahmet ortası günahlardan bağışlanma ve sonu ise cehennemden azad olma ayıdır.

RAMAZAN BAYRAMI ANLAMI NEDİR?

Arapça kökenli kelimenin Türkçe karşılığı "iftar bayramı" demektir. Yani Arap ülkelerinde Ramazan Bayramı aslında İftar Bayramı olarak kutlanır. Sebebi ise 30 gün boyunca tutulan oruçlar için son kez iftar yapacak olmalarıdır.Seneler geçtikçe İftar Bayramı, Şükür bayramına dönüştüğü için Türkçe'ye de şükür, "şeker" olarak geçerek ''Şeker Bayramı'' olarak anılmaya başlanmıştır.

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