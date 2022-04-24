HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bayram tatili 9 gün olacak mı? Tüm gözler yarınki Kabine toplantısında! 5-6 Mayıs tatil...

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Tüm gözler yarınki Kabine toplantısında! 5-6 Mayıs tatil...

24.04.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı büyük bir merak konusu olurken, tüm gözler yarın Beştepe'deki Kabine toplantısına çevrildi. Bayram tatiliyle ilgili alınan kararının yarınki kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması beklenirken, Ramazan Bayramı için plan yapmak isteyenler, perşembe ve cuma günlerinin de resmi veya idari tatil olarak ilan edilmesini istiyor.

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Tüm gözler yarınki Kabine toplantısında! 5-6 Mayıs tatil...

Bayram tatili için geri sayı başlarken, tatilin 9 gün olup olmayacağı ise henüz net değil. Tatil planı yapanlar bir an önce biletlerini almak isterken gözler yarın Beştepe'de yapılacak olan Kabine toplantısına çevrildi.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanması bekleniyor. Toplantıda Türkiye'nin iç ve dış gündemi ile ekonomiye dair gelişmeler ele alınacak.

Ramazan Bayramı yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri olan bayram tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı kararının da toplantıda alınması bekleniyor.

5-6 MAYIS İÇİN TATİL KARARI VERİLECEK Mİ?

Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil edilmesi gerekiyor.

İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 günlük izinden faydalanacak.

AAA

OPERASYONLARDA SON DURUM

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonla ilgili son durum da toplantıda değerlendirilecek.

Uzun süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve etkilerinin de toplantıda ele alınması bekleniyor.

Tarifi sır gibi saklanıyor! Sadece ramazan ayında yapılıyor! Günlük kazancı 27 bin liraTarifi sır gibi saklanıyor! Sadece ramazan ayında yapılıyor! Günlük kazancı 27 bin lira


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanlık duyurdu: Operasyon başladı!Bakanlık duyurdu: Operasyon başladı!
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar! "Hava sahasını kapattık"Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar! "Hava sahasını kapattık"
Küçük kıza tecavüz edip kaçıran 65 yaşındaki adam yakalandıKüçük kıza tecavüz edip kaçıran 65 yaşındaki adam yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'dan kahreden haber! Bir polis şehit

İstanbul'dan kahreden haber! Bir polis şehit

Skandal 'Türkiye' provokasyonu!

Skandal 'Türkiye' provokasyonu!

Göztepe küme düştü, tarihi anlar yaşandı! Böylesini görmediniz...

Göztepe küme düştü, tarihi anlar yaşandı! Böylesini görmediniz...

"Gay bir zengin adam benimle..." Cevabı olay oldu

"Gay bir zengin adam benimle..." Cevabı olay oldu

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bozkurt işareti!

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bozkurt işareti!

Meteoroloji uyardı: Geri geliyor!

Meteoroloji uyardı: Geri geliyor!

İlginizi Çekebilir

İç çamaşırlı pozuyla 23 Nisan kutlayınca tepki çekti! "Biraz edep!"

İç çamaşırlı pozuyla 23 Nisan kutlayınca tepki çekti! "Biraz edep!"

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir yaptırım da oradan geldi! Rus OnlyFans modelleri isyanda

Bir yaptırım da oradan geldi! Rus OnlyFans modelleri isyanda

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.