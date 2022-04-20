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Bayram tatili 9 gün olur mu? 2022 Ramazan Bayramı tatili birleşti mi? Bayram tatili kaç gün olur?

20.04.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram tatili 9 gün olur mu? 2022 Ramazan Bayramı tatili birleşti mi? Bayram tatili kaç gün olur? Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte 9 gün tatil ihtimali de araştırılmaya başlandı. Bayram tatili 9 gün olur mu sorusu gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. İşte, tatil planı yapanlar için merak edilen bilgiler!

Bayram tatili 9 gün olur mu? 2022 Ramazan Bayramı tatili birleşti mi? Bayram tatili kaç gün olur?

Bayram tatili 9 gün olur mu? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Bayramda tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün süreceğini öğrenmek istiyor. Bayramın ilk gününün hafta başına gelmesi 9 gün tatil ihtimalini artırıyor. İşte detaylar…

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

1 Mayıs resmi tatili aynı zamanda arefe olacak ve Pazar gününe denk gelecek. Ramazan Bayramı 2022 yılında 2-4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek ve Çarşamba günü dahil 3 günlük resmi tatil söz konusu olacak. Perşembe ve Cuma günlerinin tatil edilmesiyle resmi tatil süresi 9 güne çıkacak. Ancak konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmış değil.

BAYRAM TAKVİMİ

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

2022 YILI RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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