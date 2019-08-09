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Bayram tatili başladı, İstanbul trafiği durma noktasına geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 18:51 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı. TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Mahmutbey gişelerinde trafik durma noktasına geldi.
Bugün mesai bitimiyle birlikte Kurban Bayramı tatili başladı. Tatilini şehir dışında geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş yola çıktı. TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Mahmutbey gişeleri ve İSTOÇ mevkiinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yollarda oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

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