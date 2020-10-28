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  4. Bayram tatili başlıyor... 28- 29 Ekim PTT, kargo şirketleri ve noter açık mı? 28 ve 29 Ekim Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat ve PTT kargo çalışma saatleri!

Bayram tatili başlıyor... 28- 29 Ekim PTT, kargo şirketleri ve noter açık mı? 28 ve 29 Ekim Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat ve PTT kargo çalışma saatleri!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 09:06 | Son Güncelleme

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 1,5 gün tatil olmasıyla birlikte vatandaşlar PTT, kargo şirketleri ve noter 28 ve 29 Ekim tarihlerinde açık olacak mı, hangi saatlerde açık olacak merak ediliyor. İşte 28 ve 29 Ekim Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat ve PTT kargo çalışma saatleri!

Bayram tatili başlıyor... 28- 29 Ekim PTT, kargo şirketleri ve noter açık mı? 28 ve 29 Ekim Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat ve PTT kargo çalışma saatleri!

Cumhuriyet Bayramı sadece Türkiye'de değil KKTC de dahil her yerde coşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olmasından dolayı PTT, noter ve kargo şirketlerinde işi olan vatandaşlar, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde bu kurumların çalışma saatlerini merak etmeye başladı. 28 - 29 Ekim PTT, PTT Kargo, noter, kargo şirketleri açık mı araştıran vatandaşlarımıza tüm kamu kurum ve kuruluşlarının 28 Ekim öğleden sonra saat 12:30 itibari ile resmi tatil olduğunu belirtelim. Peki 28-29 Ekim PTT açık mı? 28-29 Ekim PTT kargo çalışıyor mu? İşte 28 ve 29 Ekim PTT, PTT kargo, kargo şirketleri ve noter çalışma saatleri...

28 VE 29 EKİM PTT, PTT KARGO AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

PTT ve PTT kargo 28 Ekim günü öğle tatiline kadar vatandaşlara hizmet vermeye devam edecektir. Öğleden sonra resmi tatil itibari ile PTT bütün şubeleri kapanacak ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinde de açık olmayacaktır. Peki 28-29 Ekim noterler açık mı? 28-29 Ekim noterlerin çalışma saatleri nedir?

Yarım gün çalışılacak... 28 Ekim hastaneler, eczaneler ve bankalar çalışıyor mu? 28 ve 29 Ekim hastane, eczane ve bankaların çalışma saatleri!Yarım gün çalışılacak... 28 Ekim hastaneler, eczaneler ve bankalar çalışıyor mu? 28 ve 29 Ekim hastane, eczane ve bankaların çalışma saatleri!

28 VE 29 EKİM 2020 NOTER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

28 Ekim Çarşamba günü noterler vatandaşlara hizmet vermeye devam edecektir. Sabah çalışma saatinde işe başlayacak olan noterler 28 Ekim tarihinde öğleden sonra resmi tatil olması nedeniyle kapanacaktır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda noterler kapalı olacaktır. Peki 28-29 Ekim kargoların çalışma saatleri nedir?

28 - 29 EKİM 2020 KARGO ŞİRKETLERİ AÇIK MI?

Yurtiçi, MNG kargo, Aras Kargo, Sürat Kargo, PTT Kargo, Fillo Kargo, TNT Kargo ve UPS kargo resmi tatillerde kapalı oluyor. 28 Ekim kargolar açık mı araştıran vatandaşlara, kargo şirketlerinin 28 Ekim tarihinde çalışma saatleri değişiklik göstermektedir. Peki 28-28 Ekim Yurtiçi Kargo çalışıyor mu? 28-28 Ekim Yurtiçi Kargo çalışma saatleri... İşte 28-29 Ekim kargoların çalışma saatleri...

28, 29 EKİM 2020 YURTİÇİ KARGO AÇIK MI?

28 Ekim Çarşamba günü Yurtiçi Kargo normal çalışma saatlerine kadar çalışacaktır. Fakat Yurtiçi Kargo 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tatil olacaktır. Peki **28-28 Ekim Aras Kargo çalışıyor mu? 28-28 Ekim Aras Kargo çalışma saatleri...

28, 29 EKİM 2020 ARAS KARGO AÇIK MI?

Aras kargo 28 Ekim Çarşamba günü sabah 09:00 itibari ile mesaiye başlayacak ve akşam 18:00'a kadar çalışacaktır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Aras Kargo tatil olacaktır. Peki **28-28 Ekim UPS Kargo çalışıyor mu? 28-28 Ekim UPS Kargo çalışma saatleri...

28, 29 EKİM 2020 UPS KARGO AÇIK MI?

UPS Kargo yetkililerinin 28 ve 29 Ekim tarihi için yaptıkları açıklamada, ''Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 28-29 Ekim günleri kuryelerimiz yurt içi standart paket dağıtımında bulunmayacaktır.'' denildi. Peki **28-28 Ekim Sürat Kargo çalışıyor mu? 28-28 Ekim Sürat Kargo çalışma saatleri...

28, 29 EKİM 2020 SÜRAT KARGO AÇIK MI?

Sürat Kargo 28 Ekim günü sabah 09:00 itibari ile 13:00'a kadar çalışacaktır. Sürat Kargo 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tam gün kapalı olacaktır. Peki **28-28 Ekim MNG Kargo çalışıyor mu? 28-28 Ekim MNG Kargo çalışma saatleri...

28, 29 EKİM 2020 MNG KARGO AÇIK MI?

MNG Kargo müşteri hizmetlerinin verdiği bilgiye göre, MNG Kargo'nun 28 Ekim 2020 Çarşamba günü çalışma saati sabah 08.30'da başlayacak ve akşam 19.00'da kapanacaktır. MNG kargo 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tüm gün kapalı olacaktır. Peki **28-28 Ekim PTT Kargo çalışıyor mu? 28-28 Ekim PTT Kargo çalışma saatleri...

28, 29 EKİM 2020 PTT KARGO AÇIK MI?

PTT kargolar PTT ile birlikte 28 Ekim öğleden sonra yani 12:30 tarihi itibari ile kapanacaktır. 29 Ekim 2020 tarihinde de PTT kargo şubeleri kapalı olacaktır.

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