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Bayram tatili birleşecek mi? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, uzatılacak mı?

27.06.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram tatili birleşecek mi? Temmuz ayına yaklaşılması ile birlikte vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Tüm Türkiye’nin gözü kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, uzatılacak mı? İşte Kurban Bayramı tatili ile ilgili merak edilenler...

Bayram tatili birleşecek mi? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, uzatılacak mı?

Bayram tatilininin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. Kurban Bayramı'nın Müslümanlar için önemi büyüktür. Temmuz ayında idrak edilecek bayram için geri sayım devam ediyor. Kamu kurumlarında ya da özel şirketlerde çalışan personellerin gündeminde ise bayram tatili planı var. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı?

BAYRAM TATİLİ BİRLEŞECEK Mİ?

Kurban Bayramı bu sene 9 Temmuz, 10 Temmuz, 11 Temmuz, 12 Temmuz Salı tarihlerinde kutlanacak. Kurban Bayramı'nın 15 Temmuz 2022 Cuma günü ile birleştirilmesi için ise Çarşamba ve Perşembe günlerinin de tatil olması gerekmekte.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de gerçekleşecek kabine toplantısının gündeminde birçok başlık yer alıyor. Toplantıda asgari ücrette ara zam yapılıp yapılmayacağı ve Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı kesinlik kazanacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZATILACAK MI?

Kurban Bayramı 4 gün olarak kutlanacak. Kurban Bayramı'nın arefe günü 8 Temmuz'a denk geliyor. Bayramın birinci ve ikinci günü cumartesi ve pazar olacak. Ancak Kurban Bayramı'nın üçüncü ve dönrdüncü günü pazartesi ve salı gününe denk geliyor.

Bayramın son günü 12 Temmuz Salı. Fakat aynı hafta içerisinde bir resmi tatil daha var. Haftanın son çalışma günü olan 15 Temmuz. 15 Temmuz resmi tatil... Arada iki gün kalıyor. Kurban Bayramı'nın son günü ile 15 Temmuz arasında kalan 2 günde memurların idari izinli sayılıp sayılmayacağı oldukça önemli bir soru.


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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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