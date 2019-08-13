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Bayram tatili çocuklara yaradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 17:45 | Son Güncelleme

Başkentte, kurban bayramı dolayısıyla anne ve babalarıyla park ve eğlence merkezlerine akın eden çocuklar gönüllerince eğlendi

Başkentte, kurban bayramı dolayısıyla anne ve babalarıyla park ve eğlence merkezlerine akın eden çocuklar gönüllerince eğlendi.

Bayram tatili boyunca anne ve babalarıyla bir arada olabilmenin keyfini çıkaran çocuklar, parkları doldurdu. Parklarda doyasıya eğlenen ve piknik yapma fırsatı bulan çocuklar, dondurma ve şekerlemelerin de tadını çıkardı. Çocuklar, ağustos sıcağına ve uzun kuyruklara aldırış etmeyerek lunaparklardaki oyun setleriyle eğlenceli anlar yaşadı.

Başkentteki tarihi mekanlar ile müzeler de çocukların yoğun ilgi gösterdiği mekanlar arasında yer aldı.

Bayram tatilini geçirmek üzere Aydın'dan 3 çocuğu ve eşiyle başkente gelen Erkan Öztürk, ilk duraklarının Anıtkabir olduğunu belirtti. Atatürk mozolesi ve Kurtuluş Savaşı müzesini gezdikten sonra Gençlik Parkı'na gittiklerini anlatan Öztürk, çocuklarının bu seyahatten büyük keyif aldığını söyledi. Öztürk, "Ankara'da 27 yıl önce üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra ayrıldım. Yıllar sonra çocuklarımla birlikte Aydın'dan geldim. Başkentimizi çocuklarıma ve eşime göstermek çok güzel bir duygu oldu. Çocuklarımızı eğlendirerek bayramı dolu dolu yaşamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

- Tarihi ve turistik mekanlara yoğun ziyaret

Öte yandan, tarihi dokusuyla kentin cazibe merkezi olan Altındağ ilçesinde, Ankara Kalesi, Hacı Bayram Veli Türbesi ve Hamamönü yerli turistlerin uğrak mekanı oldu.

Hamamönü'nde, Taceddin Dergahı içindeki Mehmet Akif Ersoy Müzesi'ni ziyaret eden vatandaşlar, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabri başında da dualar etti, hatıra fotoğrafları çektirdi.

Erzurum'dan ailesiyle birlikte bayram tatilini geçirmek için 3 günlüğüne Ankara'ya gelen Muhammed Fırat Yılan, Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etmenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti. Yılan, Ankara'nın çeşitli tarihi ve turistik yerlerini gezerek bol bol hatıra fotoğrafları çektiklerini belirtti.

Hacı Bayram Veli Türbesi'ni çocuklarıyla ziyaret eden Abdurrahman Kalkay, 2,5 yıl önce Ankara'ya göç ettiğini söyledi.

Kalkay, bayramlarda türbe ve mezar ziyaretlerine önem verdiklerine dikkati çekerek türbenin manevi havasını solumaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

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