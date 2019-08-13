Bayram tatili çocuklara yaradı

Başkentte, kurban bayramı dolayısıyla anne ve babalarıyla park ve eğlence merkezlerine akın eden çocuklar gönüllerince eğlendi.

Bayram tatili boyunca anne ve babalarıyla bir arada olabilmenin keyfini çıkaran çocuklar, parkları doldurdu. Parklarda doyasıya eğlenen ve piknik yapma fırsatı bulan çocuklar, dondurma ve şekerlemelerin de tadını çıkardı. Çocuklar, ağustos sıcağına ve uzun kuyruklara aldırış etmeyerek lunaparklardaki oyun setleriyle eğlenceli anlar yaşadı.

Başkentteki tarihi mekanlar ile müzeler de çocukların yoğun ilgi gösterdiği mekanlar arasında yer aldı.

Bayram tatilini geçirmek üzere Aydın'dan 3 çocuğu ve eşiyle başkente gelen Erkan Öztürk, ilk duraklarının Anıtkabir olduğunu belirtti. Atatürk mozolesi ve Kurtuluş Savaşı müzesini gezdikten sonra Gençlik Parkı'na gittiklerini anlatan Öztürk, çocuklarının bu seyahatten büyük keyif aldığını söyledi. Öztürk, "Ankara'da 27 yıl önce üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra ayrıldım. Yıllar sonra çocuklarımla birlikte Aydın'dan geldim. Başkentimizi çocuklarıma ve eşime göstermek çok güzel bir duygu oldu. Çocuklarımızı eğlendirerek bayramı dolu dolu yaşamaya devam ediyoruz." diye konuştu.