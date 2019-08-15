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Bayram tatili dönüşü Sandıklı’dan geçenlere yöresel ikramlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 12:07 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatili dönüşü Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinden araçları ile geçen vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.Antalya - Denizli istikametinden Ankara - İstanbul istikametine giden vatandaşlara Sandıklı Kaymakamlığı ve Sandıklı Belediyesi ilçenin yöresel ürünlerinden olan sera domatesi ve Sandıklı lokumu ikram ettiler.Sandıklı Hüdai kaplıcaları kavşağında kırmızı ışıkta duran araçlardaki vatandaşlara Kaymakam Eflatun Can Tortop ve Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ikramlarda bulundu.

Bayram tatili dönüşü Sandıklı’dan geçenlere yöresel ikramlar

Kurban Bayramı tatili dönüşü Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinden araçları ile geçen vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Antalya - Denizli istikametinden Ankara - İstanbul istikametine giden vatandaşlara Sandıklı Kaymakamlığı ve Sandıklı Belediyesi ilçenin yöresel ürünlerinden olan sera domatesi ve Sandıklı lokumu ikram ettiler.
Sandıklı Hüdai kaplıcaları kavşağında kırmızı ışıkta duran araçlardaki vatandaşlara Kaymakam Eflatun Can Tortop ve Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ikramlarda bulundu. Araçların kırmızı ışıkta durmasıyla Sandıklı Belediyesi görevlileri eşliğinde vatandaşların araçlarına giderek hazırlatılan ikramları veren Başkan Mustafa Çöl, trafik kurallarına uyarak kazasız bir şekilde memleketlerine ulaşmalarını, Sandıklı’nın meşhur domates ve lokumunun tadına bakmalarını, ilçenin tanıtımının yapıldığı broşürleri inceleyerek bir sonraki tatilde Sandıklıyı ziyaret etmelerini temenni ettiler.
Vatandaşları Ramazan tatilinden dönüşte yine Sandıklı ilçesinde çiçeklerle karşılandıklarını anlatan Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçenin adını her platformda duymaya başladıklarını, şimdi de Kurban Bayramında yapılan bu güzel ikramlar için kendilerine teşekkür ederek bir sonraki tatil zamanı Sandıklı’yı tercih etmelerini temenni etti.

Bayram tatili dönüşü Sandıklı’dan geçenlere yöresel ikramlar

Bayram tatili dönüşü Sandıklı’dan geçenlere yöresel ikramlar

Bayram tatili dönüşü Sandıklı’dan geçenlere yöresel ikramlar

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