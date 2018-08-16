Bayram tatili evcil hayvan otellerine talebi arttırdı

Geçen yıla oranla bu yıl talebin daha fazla olduğunu belirten Yeşilyurt, "Bizim rezervasyonlarımız yaklaşık bir ay öncesinden doldu. Hatta ilk defa bir bayramda kapasitemizin üstüne çıktık." dedi.

Farklı standartlara sahip otellerde evcil hayvanlara ya kafeslerde ya da daha rahat ve evi aratmayan ortamlarda hizmet veriliyor.

Normalde otelinin 20 köpek, 6 kedi kapasitesine sahip olduğunu aktaran Yeşilyurt, uzun Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bu sayının çok üzerine çıktıklarını belirtti.

Yeşilyurt, "Hala telefonlar geliyor ama geri çevirmek veya başka yerlere yönlendirmek zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

- " Son 3 yılda çok fazla pet otel açıldı"

Yeşilyurt, 14 yaşından beri sokak hayvanları için barınaklarda çalıştığını, geçmişte de birçok dernek ve sivil toplum örgütünde hayvan haklarıyla ilgili projeler hazırladığını dile getirdi.

Hayvanseverler Derneğinde (HAYSEV) Genel Sekreterlik görevini de yürüttüğünü anlatan Yeşilyurt, 3 yıldır da pet otel işlettiğini söyledi.

Yeşilyurt, vatandaşların tatile gidecekleri zaman köpeklerini ve kedilerini bırakacakları yer bulamadığını ve güvendikleri için evcil hayvanlarını kendilerine bıraktıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Güvendikleri için bana bırakmaya başladılar. Daha sonra 'Bunun bir bedeli olmalı.' dediler. Bu şekilde pet otel sektörüne geçiş yaptım. Ankara'da son 3 yıldır çok fazla pet otel açıldı. Bu işin bir okulu, diploması olmadığı için maalesef birçok kişi pet otel işletebiliyor. Günlük 15 liraya da 100 liraya da kedi köpek bakılan oteller var. Bu kişinin kendine olan güven ve verdiği hizmetle alakalı bir şey. Bizim pet otelimiz diğer pet otellerden çok daha farklı. Herhangi bir şekilde kafese ya da odaya kapatmanın olmadığı hem kediler hem köpekler için ayrı ayrı iki katın olduğu, güvenli bahçesinin olduğu bir alan. Kendi evlerinde nasıl yaşıyorlarsa o şekilde yaşadıkları bir pet otel."