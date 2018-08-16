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Bayram tatili evcil hayvan otellerine talebi arttırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 12:34 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirecek evcil hayvan sahiplerinin, can dostlarını güvenilir ellere emanet etmek istemeleri nedeniyle kedi-köpek otellerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı - Kedi ve köpek oteli işletmecisi Şafak Yeşilyurt: "Bizim rezervasyonlarımız yaklaşık bir ay öncesinden doldu. Hatta ilk defa bir bayramda kapasitemizin üstüne çıktık" - "Hala telefonlar geliyor ama geri çevirmek veya başka yerlere yönlendirmek zorunda kalıyoruz"

ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirecek evcil hayvan sahiplerinin, can dostlarını güvenilir ellere emanet etmek istemeleri nedeniyle kedi-köpek otellerinde yer kalmadı.

Tatile çıkmak isteyen ancak evcil hayvanlarını yanında götüremeyen hayvanseverler, özellikle uzun bayram tatillerinde kedi-köpek otellerine daha fazla talep gösteriyor.

Farklı standartlara sahip otellerde evcil hayvanlara ya kafeslerde ya da daha rahat ve evi aratmayan ortamlarda hizmet veriliyor.

Yeme, içme gibi temel ihtiyaçları karşılanan evcil hayvanlar, otellerde özgürce geziyor, oyun oynuyor.

Kedi-köpek otellerinde günlük fiyatlar 15 lira ile 100 lira arasında değişiyor, vatandaşlar bütçelerine göre tercihte bulunabiliyor.
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- Uzun bayram tatilleri otellere talebi artırıyor

Kedi-köpek oteli işletmecisi Şafak Yeşilyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 günlük bayram tatili nedeniyle otellerine yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

Geçen yıla oranla bu yıl talebin daha fazla olduğunu belirten Yeşilyurt, "Bizim rezervasyonlarımız yaklaşık bir ay öncesinden doldu. Hatta ilk defa bir bayramda kapasitemizin üstüne çıktık." dedi.

Normalde otelinin 20 köpek, 6 kedi kapasitesine sahip olduğunu aktaran Yeşilyurt, uzun Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bu sayının çok üzerine çıktıklarını belirtti.

Yeşilyurt, "Hala telefonlar geliyor ama geri çevirmek veya başka yerlere yönlendirmek zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

- " Son 3 yılda çok fazla pet otel açıldı"

Yeşilyurt, 14 yaşından beri sokak hayvanları için barınaklarda çalıştığını, geçmişte de birçok dernek ve sivil toplum örgütünde hayvan haklarıyla ilgili projeler hazırladığını dile getirdi.

Hayvanseverler Derneğinde (HAYSEV) Genel Sekreterlik görevini de yürüttüğünü anlatan Yeşilyurt, 3 yıldır da pet otel işlettiğini söyledi.

Yeşilyurt, vatandaşların tatile gidecekleri zaman köpeklerini ve kedilerini bırakacakları yer bulamadığını ve güvendikleri için evcil hayvanlarını kendilerine bıraktıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Güvendikleri için bana bırakmaya başladılar. Daha sonra 'Bunun bir bedeli olmalı.' dediler. Bu şekilde pet otel sektörüne geçiş yaptım. Ankara'da son 3 yıldır çok fazla pet otel açıldı. Bu işin bir okulu, diploması olmadığı için maalesef birçok kişi pet otel işletebiliyor. Günlük 15 liraya da 100 liraya da kedi köpek bakılan oteller var. Bu kişinin kendine olan güven ve verdiği hizmetle alakalı bir şey. Bizim pet otelimiz diğer pet otellerden çok daha farklı. Herhangi bir şekilde kafese ya da odaya kapatmanın olmadığı hem kediler hem köpekler için ayrı ayrı iki katın olduğu, güvenli bahçesinin olduğu bir alan. Kendi evlerinde nasıl yaşıyorlarsa o şekilde yaşadıkları bir pet otel."

Birbirini tanımayan hayvanları bir arada tutmanın kolay olmadığını vurgulayan Yeşilyurt, "Bu kadar hayvanı bir arada tutmak ya da kaldıkları vakit içerisinde birbirlerine zarar vermelerini engellemek, keyif almalarını sağlamak çok kolay değil, bu biraz daha tecrübeyle ilgili. Biz burada sadece yemek ve su vermiyoruz. Oyun, eğlence... Kediler ve köpekler buradan evlerine mutlu, yorgun ve daha pozitif, sakin gidiyorlar." ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt, Türkiye'de yaşayan yabancılardan da çok sayıda müşterisinin olduğunu anlattı.

- "Duyarlılık geliştiği için doluluğumuz artıyor"

İşletmeci Damla Dur da evcil hayvan sahiplerindeki duyarlılığın giderek artığını, hayvanlarının da sağlıklı ortamlarda konaklaması isteği nedeniyle son yıllarda kedi köpek otellerinde doluluk oranlarının arttığını söyledi.

Dur, 80 köpek, 40 kedi kapasiteli otellerinin, bayram tatili süresince dolu olduğunu, hayvanların bakımında sıkıntı olmaması için daha fazla müşteri kabul etmediklerini belirtti.

İşletmeci Sinem Ünsal ise Ramazan Bayramı ve 24 Haziran seçimleri nedeniyle vatandaşların tatilini ertelediğini, uzun süre tatile çıkamayan vatandaşların, Kurban Bayramı'nı beklediğini dile getirdi.

Ünsal, uzun bayram tatili nedeniyle dinlenmek isteyen vatandaşların evcil hayvanlarını kendilerine bıraktığını ve bu nedenle otelde ciddi yoğunluk yaşadıklarını kaydetti.

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