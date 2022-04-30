Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! İşte trafikte son durum

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM ve D-100 yollarının Bolu Dağı kesiminde yoğunluk oluşturdu. Kocaeli kesimlerinde genel olarak rahat geçiş sağlanırken, İstanbul'da ana hatlarda yoğunluklar gözlemlendi.

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, TEM ve D-100 yollarının Bolu Dağı geçişinde yoğunluğa neden oldu. Bolu Dağı'nın rampaları ve bazı dinlenme tesislerinin giriş bölümlerinde zaman zaman trafik yavaşladı. Polis ekipleri, Bolu Dağı Tüneli'nde yoğunluk oluşmaması için araçları TEM yolu Kaynaşlı gişelerinden D-100'e yönlendirdi. Tatilciler, Bolu Dağı'nı geçtikten sonra yola rahat devam etti. Ankara yönünde araç yoğunluğu gözlenirken, İstanbul yönünde ise çok az araç geçişi olduğu görüldü.

RAMPA VE VİYADÜK GEÇİŞLERİNDE YOĞUNLUK

Tatilciler, Derince ile İzmit ilçesi geçişleri arasında belirli aralıklarla yoğunluk oluşmasına neden oldu. Rampa ve viyadük geçişlerinde havanın da zaman zaman yağışlı olması nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yolun 3 şeritten 2 şeride düştüğü İzmit Korutepe Tüneli mevkisinde araçların ortalama hızı 50 kilometreye kadar düştü. Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde özellikle akşama doğru artacağı tahmin ediliyor. (DHA)

İSTANBUL'DA SON DURUM

Mega kent İstanbul'da da ana güzergah ve köprülerde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre trafik yoğunluğu, saat 13.40 sularında yüzde 45 olarak ölçüldü.



