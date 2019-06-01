Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Trafikte son durum

Dün akşam saatlerinde TEM yolu Kocaeli kesimi Ankara yönünde başlayan araç yoğunluğu, saatler ilerledikçe daha da arttı. Bu sabah saatlerinden itibaren TEM'in Derince ve İzmit kesimlerinde trafik durma noktasına geldi.

Gültepe Tüneli ve Bekirdere Rampası'nda ulaşımın 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Araçlar 20-30 kilometre hızla giderken, bazen dura kalka ilerleyebildi.

TEM yolu Ankara yönünün yanı sıra D-100 Karayolu Ankara yönü ve Gölcük-Yalova arasındaki yolda da yoğunluk yaşandı.

İSTANBUL'DA YOLLAR BOŞ KALDI

İstanbul'da ise 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yollar boş kaldı. Tatili İstanbul dışında geçirmek isteyenler dün akşam yola çıktı.

Bu sabah D-100 Karayolu'nda ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde herhangi bir yoğunluk yaşanmadı.

Kentte trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre sabah saatlerinde yüzde 17 olarak görüldü.

(AA-DHA)



